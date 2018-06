Von Körperfett, Kneipp-Kuren und Seidenunterbetten – Der Gesundheits- und Seniorentag auf der Ellwanger Technikmesse

Der Kalte Markt ist am Dienstag in die nächste Runde gegangen. Der Gesundheits- und Seniorentag erwies sich dabei einmal mehr als Publikumsmagnet. Der Besucherzuspruch in den Messehallen war enorm.

Aber das Angebot stimmte eben einfach auch wieder. Interessierte konnten sich an den vielen Ständen allumfassend beraten lassen oder außergewöhnliche Dinge ausprobieren. Was von den Menschen gerne angenommen wurde.

So etwa von der 71-jährigen Lieselotte Altthaler-Fuchs aus Jagstzell, die am Stand der AOK ihr Körperfett messen ließ. Zum Glück war hier alles im grünen Bereich. Die Rentnerin hatte sich bewusst den Kalten-Markt-Dienstag ausgesucht, um nach Ellwangen zu kommen. „Vor allem, weil ich mich hier über Patientenverfügungen informieren möchte“, sagt Altthaler-Fuchs.

Neben solchen Informationen gab es am Dienstag aber durchaus auch das eine oder andere etwas kurios anmutende Angebot, wie etwa das Duo-Seidenunterbett von Hermann Dettling senior aus Crailsheim, das Erdstrahlen erfolgreich abhalten soll. Doch auch so was kam an. Verkäufer Dettling zeigte sich mit der Resonanz wenigstens sehr zufrieden.

Spannend auch die Offerte der beiden Heilpraktiker Jürgen und Ingeborg Wegner aus Eislingen/Fils. Sie stellten eine neue Diagnose-Methode vor: und zwar mithilfe eines sogenannten Oberon-Geräts, das angeblich alle Störungen und Veränderungen der Organe bis in die Zellebene sichtbar machen soll. Und das, während der Patient bequem vor dem Computer sitzt. Unterdessen erklärte an einem weiteren Stand Angelika Fink von den Maltesern, wie eine Wiederbelebung funktioniert und wie man einen Defibrillator in Notfällen korrekt einsetzt. „Die Menschen haben immer noch große Hemmungen, wenn es um den Einsatz dieses Lebensretters geht“, berichtet sie, „das wollen wir ändern.“

Beim Ellwanger Kneipp-Verein wurde indes mit dem Kneipp-Journal und einem Duft-Gewinnspiel um neue Mitglieder geworben. Und auch hier lief es am Dienstag rund, wie Doris Fritz auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte: „Wir konnten tatsächlich schon einige Menschen für unseren Verein und dessen vielfältige Angebote interessieren.“