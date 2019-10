Von Ironie, Männern und dem Wahnsinn

TROSSINGEN – Politisch, kritisch und auch mal schwäbisch: Bei „Baden-Württemberg macht Spaß“, veranstaltet von SWR 1 und den Stadtwerken Trossingen, ist jeder Sinn für Humor auf seine Kosten gekommen. Zu Gast waren am Sonntagabend neben Moderatorin Stefanie Anhalt die Kabarettisten Andreas Rebers und Florian Schröder sowie das schwäbische Duo „Dui do on de Sell“ mit Petra Binder und Doris Reichenauer.

Andreas Rebers steigt zu Beginn mit jüngstem Vorfall ein: dem rechtsextremistischen Anschlag in Halle, den Parteien wieder zu eigenen Gunsten instrumentalisieren würden, so seine Kritik. Was bleibe, sei die Schuldfrage. Ein Beispiel: „Wem gaben die Nationalsozialisten die Schuld? Ganz einfach der kommenden Generation.“ So gelte in diesem Land wohl: „Ein schlechtes Gewissen ist ein gutes Gewissen“, beschwert sich Rebers lautstark. Auch in Hinblick auf den Klimawandel hat er kein schlechtes Gewissen: „Ich habe ein Fahrrad, das ich nicht nutze, weil ich ein Auto habe“, so der Kabarettist.

Von Autofahren können auch Dui do on de Sell ein Lied singen. Dui (Petra Binder) und de Sell (Doris Reichenauer) fahren nicht immer gerne mit ihren Männern in den Urlaub. „Wie war Spanien?“, fragt Petra Binder. „Immer dasselbe und immer das falsche dabei: falsche Schuhe und den falschen Mann“, antwortet Reichenauer. Dabei wollen die beiden öfter etwas zusammen mit ihren Männern und Familien unternehmen. „Aber heute sitzen ja sowieso alle sonntags auf dem Sofa“, bedauert Doris Binder, deren Tochter ständig am Handy daddele. Und deren Mann der Tochter gleichauf sein möchte: „Holt der die Schreibmaschine und sagt: ‚Ich schreibe eine SMS‘“, erzählt Doris Reichenauer und sorgt für Gelächter - nicht das einzige Mal bei den komisch-schrägen Geschichten der beiden.

Ausnahmezustand herrscht bei Florian Schroeder und seinem Programm. Mit dem Motto „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“, zitiert von Carl Schmitt, kündigt er sich mit einem Trailer an, der die Probleme der Welt zeigen soll: Bomben, Terror, Krieg, dazu Donald Trump, Wladimir Putin und Kim Jong-un. Schroeder selbst beginnt mit Kritik an Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK). Ihren Karnevalswitz zum dritten Geschlecht – „Diese Toilette ist für Männer, die noch nicht wissen, ob sie stehen oder sitzen wollen“, so AKK – beurteilt Schroeder als so schlecht, „dass selbst der TÜV-Süd ihn nicht durchgehen lassen hätte.“ Der aus mehreren Sendungen bekannte Künstler zeigt sich ebenso schockiert über die Preisverleihung bei der Goldenen Kamera: Greta Thunberg erhielt einen Preis für ihren Klimaaktionismus. Kurz darauf zeigt Schroeder eine Szene danach: eine Nachwuchs-Schauspielerin erhält einen SUV als Preis, gefördert von VW. „Besser kannst du dir das als Satiriker nicht ausdenken“, bringt er es auf den Punkt.