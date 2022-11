Von grünen Falken und roten Löwen

Ende Juli ist Christian Metz mit dem Fahrrad aufgebrochen, um von Ravensburg nach Katar zur Fußball-WM zu fahren. Im Iran war allerdings aufgrund der Unruhen Endstation. Der Ravensburger ist jetzt dennoch in Katar – nur eben hingeflogen und nicht geradelt. Von seinen Erlebnissen vor Ort berichtet er in einer WM-Kolumne.

Hilfe – holt mich hier raus. Innerlich rufe ich sämtliche Teile meines Ohrs zum Appell zusammen: Trommelfell, Paukenhöhle, Gehörknöchelchen, Schnecke – seid ihr noch da? Über mir fegt ein infernalischer Lärm hinweg. Tausende kreischen, buhen und pfeifen, was Lunge und Finger hergeben – bloß, weil Eden Hazard nur in die Nähe des Balles gekommen ist. Im nächsten Moment schon schlägt die Tonlage um und die Menge peitscht Hakim Ziyech nach vorne, der rechts vorne den Weg durch zwei Gegenspieler hindurch sucht.

Es ist wie ein Start des Airbus 380, bei dem noch AC/DC aus der Pilotenkabine den Weg zur Hölle weist. Mit anderen Worten: Die Stimmung im Al-Thumama-Stadion beim Spiel von Marokko gegen Belgien ist großartig. Okay – ein wenig einseitig vielleicht. Und auf der Ehrentribüne applaudiert Katars Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Seine Rechnung geht auf – ob man es nun gut findet oder nicht: Mit diesem Turnier spielen sich die Araber auf der Fußball-Weltkarte fest – nicht nur durch die Milliarden des Scheichs, auch sportlich. Den Weg für eine unglaubliche Euphorie und eine Fußball-Solidarität von Riad bis Casablanca haben aber die „grünen Falken“ aus Saudi-Arabien mit ihrem Sieg gegen Argentinien bereitet.

Kurzer Einschub: Nein – ich habe nicht vergessen, wo ich bin. Ich habe nicht vergessen, was meine Werte sind und dass ich in einer Diktatur zu Gast bin. Natürlich bin ich mir bewusst, was das Nachbarland Saudi-Arabien mit den Milliarden und Aber-milliarden aus dem Ölgeschäft im Jemen und anderswo treibt. Aber das hindert mich nicht, neugierig auf die Menschen zu sein, die dort leben. Und sehen zu wollen, wie sie den Fußball und ihr Team feiern.

In Doha geht das nirgendwo besser als im Saudi House. Katar hat nur eine Landesgrenze – mit Saudi-Arabien. Viele Saudis sind zur WM angereist. Ihre Regierung hat mit dem Saudi House eine eigene Fanbotschaft eingerichtet. Im Zentrum des Saudi House steht natürlich ein großer Bildschirm für Public Viewing, die Anlage hat eine Kapazität für mehrere Tausend Fans. Dort laden mich Meshal und Jaber ein. Ehe ich mich versehen kann, bin ich mit Wasser und Cola versorgt und trage einen Schal. Erst später realisiere ich, dass es die Flagge des Landes ist. Eine Anfrage bei Google ergibt, dass sie grün ist (habe ich gemerkt) und das islamische Glaubensbekenntnis enthält: „Es gibt nur einen Gott und Mohammed sein Prophet.“ Darunter ein Schwert. Oha – so schnell gerät man in etwas hinein, was einem später nicht gefällt.

Meshal und Jaber sind allerdings ganz und gar friedlich. Besonders Jaber kümmert sich um mich. Er outet sich als glühender Fan von Bayern München und trägt einen Rucksack in den Deutschen Nationalfarben. In der Pause lotst er mich zu einem Essensstand: Alle Besucher sind an diesem Tag von Saudi-Arabien zum Essen eingeladen. Ja — auch Deutsche und Araber, die einen Deutschland-Rucksack tragen. Ich lasse mir die Chickensticks mit Pommes schmecken. Bin ich jetzt gekauft? Jaber gibt mir jedenfalls zu verstehen, dass meine Idee, mich für Cola und Wasser zu revanchieren, keine gute ist: „Du bist hier der Gast!“ wehrt er entschieden ab.

Das Public Viewing ist ein besonderes Erlebnis: Vorher gibt’s saudische Folklore – und dann einen arabischen Kommentator, von dem ich zwar fast nichts verstehe, der mir aber trotzdem in Erinnerung bleibt. Während Béla Réthy und Co. auch mal eine Pause machen, redet der Reporter hier in einem durch. Indessen kann die saudische Mannschaft die Überraschung des Argentinien-Spiels gegen Polen nicht wiederholen. Nach dem 0:2 verlassen zwar einige Zuschauer das Saudi House, der überwiegende Teil bleibt aber und applaudiert dem Team nach dem Schlusspfiff.

Aus der Heimat erreicht mich eine WhatsApp-Nachricht meines Schwiegervaters: „Jeder Spieler von Saudi-Arabien, der beim Sieg gegen Argentinien dabei war, bekommt vom König einen Rolls Royce. Ein saudischer Verein bietet Cristiano Ronaldo einen Dreijahresvertrag für 216 Millionen Euro. Lieber Gott – warum hast Du auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald keine Öl- und Gasfelder angelegt???“ Und ich denke mir: Bohrtürme auf dem Schauinsland? Dann doch lieber Windräder. Aber Ronaldo beim FC Albstadt – das hätte was.