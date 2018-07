Von Glaubenskrise ist auf dem Bussen keine Spur

Die traditionelle Bussenwallfahrt der Männer mit ihren Familien hat am Pfingstmontag zum mittlerweile 65. Mal stattgefunden. Schon am Vormittag waren viele Pilger zur Wallfahrtsmesse auf den Heiligen Berg Oberschwabens gepilgert. Robert Antretter, Mitglied des Zentralkommitees der Deutschen Katholiken, kritisierte in seiner Glaubenskundgebung die Liberalisierung der Abtreibung.

Von unserer Mitarbeiterin Michaela Kegel

Nicht wenige blieben den ganzen Tag auf der Schlosswiese und brachten sich Decken, Klappstühle und Picknickkörbe mit. Wieder andere kamen erst am Nachmittag zum Rosenkranz, zur Glaubenskundgebung und zur Marienfeier. Neben den Fußwallfahrern kamen auch viele von weiter her – aus dem ganzen Landkreis Biberach, aus den benachbarten Kreisen und auch aus dem Raum Stuttgart. So auch das Ehepaar Lothar und Marita König aus Backnang, welche über das „Katholische Sonntagsblatt“ auf die Pfingstwallfahrt aufmerksam geworden waren. Vor vielen Jahren verbrachten sie mit ihren vier Kindern einen Urlaub in Heiligkreuztal und die Bussengegend war ihnen in guter Erinnerung geblieben.

Andere Wallfahrer kommen schon seit Jahrzehnten an Pfingsten auf den Bussen. Die Predigt von Domkapitular Paul Hildebrand wurde allgemein gelobt. Das Gemeinschaftsgefühl ist für die Gläubigen ein besonderes Erlebnis und im gemeinsamen Gebet können sie ihren Glauben festigen. Den Nachmittag eröffnete Pfarrer Manfred Rehm mit dem Rosenkranzgebet. Die Glaubenskundgebung hielt Robert Antretter, ehemaliges SPD-Bundestagsmitglied und seit 1994 Mitglied des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Antretter ist Vorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – was in unserer Verfassung verankert ist, war die Kernaussage von Antretters Glaubenszeugnis. „Die Menschenwürde ist untrennbar vom Menschsein – der Mensch ist nicht auf die Summe seiner genetischen Merkmale zu reduzieren“, so Antretter und weiter: „Gott ist keine überholte Institution, die am siebten Tage ausgedient hat, die Schöpfung ist ein fortlaufender Prozess“.

Antretter brachte einige Anliegen zum Ausdruck, mit denen die Politik nicht alleine fertig werden könne. Das Gebet der Gläubigen tue Not, denn auch die demokratische Ordnung habe ihre „Webfehler“. So prangerte er die Liberalisierung des Paragraphen 218 an, wonach seit 1995 behinderte Kinder noch bis zur 32. Schwangerschaftswoche abgetrieben werden können. Das bedeute über 1000 Spätabtreibungen pro Jahr im Land -- und das sei ein krasser Gegensatz zum Bussen als heiligem Ort, an dem zahlreiche Ehepaare zur schmerzhaften Muttergottes um ein Kind bitten. Das Schicksal einer Gesellschaft hänge ab von schöpferischen Minderheiten, und damit seien auch die Christen gemeint.

„Eine Glaubenskrise der Katholiken kann ich nicht erkennen, seit ich heute Morgen hier die Eucharistie mitgefeiert habe“ so beschloss Antretter sein lebendiges Glaubenszeugnis, wofür Bussenpfarrer Albert Menrad dankte. Auch bei Pfarrer Rehm (Leitung des Rosenkranzgebetes) und bei Pfarrer Wolfmaier (Zelebration der Marienfeier) bedankte sich Menrad. „Denn“, so Menrad „es gibt Wallfahrer, die auf dem Jakobsweg pilgern, ohne dabei ein Vater Unser zu beten, und ein Gebet ist doch das Wichtigste bei einer Wallfahrt“.

Die diesjährige Pfingstwallfahrt fand ihren Abschluss in der Marienfeier mit Pfarrer Klaus Wolfmaier. Es wurden viele bekannte und beliebte Marienlieder gesungen und die Offinger Kommunionkinder des Jahres 2010 trugen zu Ehren der Gottesmutter das „Kinder-Bussenlied“ vor. Für ein „Pfingstliches Leben“ gab Pfarrer Wolfmaier den Pilgern den Auftrag mit auf dem Heimweg „für die Mitmenschen genau so viel zu beten, wie diese zu kritisieren oder über sie zu reden“.