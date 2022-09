Von digitaler Transformation bis Resilienz

Albstadt/Sigmaringen (sz) - Im kommenden Wintersemester finden die VDI-Vorträge an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen wieder hybrid statt. Interessierte können also direkt in die Hochschule kommen oder sich online dazu schalten.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 12. Oktober, um 19.15 Uhr der SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch. Sein Thema: „Digitale Transformationen – Wie Organisationen in einer sich schnell verändernden Welt erfolgreich sein können“. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Hochschule statt.

Am Mittwoch, 19. Oktober, ist ab 19.15 Uhr Björn Schemberger vom baden-württembergischen Innenministerium zu Gast. Er stellt die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg vor und referiert über die aktuelle Bedrohungslage. Was sind die Trends der Angreifer im Cyberraum, wie hat der Ukraine-Krieg die Bedrohungslage verändert? Wie läuft ein Ransomware-Vorfall ab, was kommt hierbei auf ein Unternehmen zu, und wie kann man sich schützen?

Karriere im Berufsleben – welche Kompetenzen erwarten Unternehmen von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Darüber referiert Wolfram Fischer vom VDI am Mittwoch, 26. Oktober, ab 19.15 Uhr. Ziel ist es, die persönlichen fachlichen und methodischen Kompetenzen herauszustellen und zu stärken – denn Auftreten, Verhalten, Zusammenarbeit und Führungsstil beeinflussen die Chancen für Erfolg und Karriere.

Nach dem Erfolg im Sommersemester ist der frühere Fußballprofi Daniel Engelbrecht am Donnerstag, 10. November, ab 17.30 Uhr wieder zu Gast an der Hochschule. Diesmal spricht er über Resilienz – denn Widerstandsfähigkeit wird immer wichtiger für unsere Gesundheit und unseren Alltag. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse und dem Förderverein der Hochschule statt.

Die Reihe endet im Wintersemester am Mittwoch, 16. November. Die Referenten Mauritius Geiger und Manuel Matt von der Flumina GmbH sprechen ab 19.15 Uhr über das Thema „Von Wertstrom bis Simulation – Was sich alles mit wenig Aufwand aus vorhandenen ERP-Daten machen lässt.“ Die meisten mittelständischen und großen Unternehmen sitzen auf einem immer größer werdenden Berg an Daten und wissen nicht, was sie damit anstellen sollen. Gleichzeitig wächst die Notwendigkeit, durch Analysen Entscheidungen sowohl im Tagesgeschäft als auch im strategischen Bereich zu unterstützen. Aber welche Daten sollte man wofür verwenden? Woher sollte das Know-how für solche Analysen kommen? Nach einem kurzen theoretischen Einstieg in die Thematik soll ein Blick in die automatisierte Wertstromanalyse den Blick für die Möglichkeiten öffnen.