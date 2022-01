Von der Vorpraktikantin zur Bereichsleiterin – Margarete Crönert verabschiedet

Nach 40 Dienstjahren in der Liebenau Teilhabe verabschiedet sich Margarete Crönert nun als Bereichsleiterin des Fachzentrums Rosenharz in den Ruhestand. Coronabedingt konnte die Verabschiedung nur digital stattfinden, dennoch war sie emotional, berührend und wertschätzend, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Sie werden eine große Lücke hinterlassen“, sagte Jörg Munk, Geschäftsführer der Liebenau Teilhabe, in seiner Abschiedsrede, denn Margarete Crönert habe nicht nur einen großen Beitrag zur Weiterentwicklung der Behindertenhilfe und der Stiftung Liebenau geleistet. Sie sei auch eine „Freiraumschafferin“ gewesen, die ihren Mitarbeitenden Wege und Räume eröffnet habe, um sich selbst mit den eigenen Stärken und Fähigkeiten zu entfalten, wie es weiter in der Mitteilung heißt.

30 Jahre lang war Crönert auch das Gesicht der Nachwuchsförderung und kümmerte sich um die BA- und später DHBW-Studierenden in der Teilhabe. Gleichzeitig war sie Dozentin an den Fachschulen und gab ihr fachliches Wissen an die Jüngeren weiter.

Nach Munks Rede war Margarete Crönert sichtlich bewegt: „Sie haben mich durchschaut, Herr Munk! So war ich! Danke für Ihre Wertschätzung und die aller Kolleginnen und Kollegen!“ Ihr Tipp für ein gutes Arbeitsklima: Nicht immer alles nur ernst nehmen, sondern auch herzlich und viel zusammen lachen.

Markus Wursthorn, Leitung Fachzentrum Kinder und Jugendliche in Hegenberg, erzählte von verschiedenen Begegnungen mit Crönert. Vom ersten Moment an sei ihm klar gewesen: „Das ist eine starke selbstbewusste Frau!“. So werde sie von allen in Erinnerung behalten – von Kolleginnen und Kollegen und ganz besonders von den Menschen mit Einschränkungen in Rosenharz.