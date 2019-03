Von der Idee zum fertigen Album: Maximilian Jäger öffnet sein Musikertagebuch

Am 30. März feiert Maximilian Jäger die Veröffentlichung seines Albums „Segel setzen“ in Altenstadt. Der Weg zum Album begann schon vor eineinhalb Jahren. Szene darf einen Blick ins Musikertagebuch des süddeutschen Sängers und Songwriters werfen.

Herbst 2017

Nico und ich sind ein eingespieltes Team. Immer wenn ich eine Textidee mitbringe, probieren wir gemeinsam aus, in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Irgendwie wäre das ja schon cool, ein richtiges Album zu haben. Meine EP „In Richtung Horizont“ ist zwar auch gelungen, enthält aber nur sechs Songs. Seit dem Erscheinen sind aber ja etliche neue Lieder dazugekommen.

Frühjahr 2018

Bei der Aufnahme zu „In Richtung Horizont“ habe ich viel gelernt. Zum Beispiel, dass, wenn man einfach ins Blaue hinein aufnimmt, immer noch ein bisschen etwas fehlt, damit der Song perfekt ist. Und dieses bisschen zu identifizieren, kann ganz schön kompliziert sein. Dieses Mal will ich es mit einer richtigen Vorproduktion geplanter angehen. Mit meinen Jungs treffe ich mich viel zum Proben und Arrangieren.

Sommer 2018

Am 30. März 2019 will ich das Album veröffentlichen. Und natürlich soll es im Anschluss auf Tour damit gehen. Ich klopfe mal bei den Locations an, wo es mir in der Vergangenheit echt gut gefallen hat. Im Café Käthe in Rostock und im Kulturcafé Lichtung in Köln würde ich echt gern wieder Konzerte spielen. Auch in meiner Heimat Altenstadt will ich unbedingt auftreten.

Dezember 2018

So ein Album zu stemmen ist ja auch ein ganz schöner finanzieller Aufwand. Wir probieren über Startnext die nächsten zwei Monate unsere Fans als Investoren via Crowdfunding mit ins Boot zu holen. Sie können dann je nach Betrag im Gegenzug eine signierte CD, eine Postkarte von der Tour, ein Wohnzimmerkonzert oder ein großes Konzert bekommen. Gleich zu Beginn erlebt die Kampagne einen guten ersten Schub.

Mitte Dezember 2018

In meinem Umfeld habe ich mit Picco und Lovis zwar zwei talentierte Schlagzeuger, aber weil Andy Schoy ein komplett auf Schlagzeug abgestimmtes Studio hat, liefert er die Schlagzeugspur. Damit unsere Kampagne auf Startnext noch ein bisschen bekannter wird, gebe ich Radio- und Zeitungsinterviews.

Erste Januarwoche 2019

Nach dem Jahreswechsel beginnt bei Produzent Michael Sisto aus Memmingen so richtig die Studioarbeit. Ich spiele die Songs auf der Akustik-Gitarre ein, ergänzt wird es durch Nico am Piano und Holli am Bass. Und zum Schluss singe ich drüber. Michael Sisto hat schon viele Alben produziert und hat deshalb wirklich gute Tipps. Die Vorproduktion erleichtert uns vieles. Dadurch ist immer schon ein Grundgerüst da, und wir tun uns viel leichter, das noch fehlende i-Tüpfelchen zu identifizieren. Es ist toll, dass so Stück für Stück die 14 Songs entstehen. Als erstes haben wir den Titelsong „Segel setzen“ fertig.

Ende Januar 2019

Unsere Crowdfunding-Aktion geht zu Ende, die letzten zwei Wochen gab es noch mal einen guten Schub. Ich bin voll zufrieden mit dem, was zusammengekommen ist. Es sind viele CD-Vorbestellungen reingekommen, mit Nico werde ich ein Wohzimmerkonzert für jemanden spielen, auch ein Konzert in der Bandbesetzung ist in der Berliner Ecke gebucht worden. Diesen Termin packen wir vermutlich auf der Tour im April mit rein. Falls ich mal wieder über Crowdfunding nachdenke, würde ich vielleicht auch Sachen wie Jutebeutel oder T-Shirts mit aufnehmen.

Anfang Februar 2019

Für das Artwork hat mir Michael Sisto Matthias Löwenstein empfohlen. Er hat schon für Sunrise Avenue, Rea Garvey und Milow coole Artworks empfohlen. Wir sprechen uns ab, was ich an Ideen habe. Weil der erste Entwurf etwas unpersönlich ist, mache ich noch ein Fotoshooting beim Segelclub. Danach ist alles viel stimmiger.

Ende Februar 2019

Unsere Aufnahmen sind fertig, jetzt steht das Mixen und Mastern an, damit das Album ins Presswerk kann. 1000 CDs haben wir bestellt.

Mitte März

Zwei Wochen vor dem Konzert darf ich in Altenstadt die Plakate aufhängen. Kabelbinder geschnappt und los geht es, die Werbung anbringen.

Ende März

Der Endspurt ist angesagt. Am Donnerstag sollen die Alben aus dem Presswerk kommen. Am Samstag steigt mein Konzert zur Albumveröffentlichung. Im Vorprogramm spielen Tommy Haug und Paul Clayton. Danach startet unsere Tour. Ich habe mir zwei Wochen Urlaub genommen und werde mit Picco, Holli und einem Techniker Konzerte von Jena bis Hamburg spielen. Das wird bestimmt eine coole Zeit.