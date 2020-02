Von der Hexenparty bis zum Kehraus

Die Fasnetswoche steht auch in Hundersingen unmittelbar bevor. Neben Ausfahrten zu Umzügen liegt Vorstand Martin Siebenrock und seinem Team die Hausfasnet besonders am Herzen. Der Auftakt dazu war bereits am vergangenen Samstag bei der Junghexenparty in der Buwenburghalle gefeiert. Die besten Kostüme wurden dabei prämiert.

Am Mittwoch vor der Fasnet wird traditionell der Narrenbaum zusammen mit den Kindern vom Kindergarten geschmückt und für den nächsten Tag vorbereitet. Am Glompiga Donnerstag beginnt der Tag in Hundersingen schon früh durch das Wecken des Fanfarenzuges. Nach dem Narrenfrühstück werden die Kinder der Schule und des Kindergartens von den Narren befreit und die Lehrer und Erzieher vom Büttel verhaftet. Danach geht es weiter zum Narrenbaumstellen und zum Narrengericht an das Rathaus, wo Ortsvorsteher Reinhold Eisele vom Büttel der Narrenvereinigung des Amtes enthoben wird. Von da an haben in Hundersingen die Narren die Macht und es geht weiter zu einem kleinen Umzug durch das Dorf. Am Nachmittag findet in der Buwenburghalle ab 14 Uhr der Kinderball statt. Nach dem Kinderball steigt die Fasnets-Party unter dem Motto „Hemadglonker“. Mit Hexenbar und verschieden belegten Seelen können die Narren den Tag in Hundersingen ausklingen lassen.

Am Fasnetssamstag findet der Hundersinger Fasnetsball statt. Im Anschluss an das Programm wird das Duo Atlantis für Stimmung sorgen, heißt es in der Mitteilung. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Saalöffnung ist um 19 Uhr, das Programm beginnt einer Stunde später.

Traditionell findet am Fasnetsmontag der Dorfumzug statt. Neben dem Kindergarten, dem Musikverein Hundersingen, sowie den Bergnarren und dem Fanfarenzug, werden auswärtige Gruppen mit über 300 Maskenträgern am Umzug teilnehmen. Der Eintritt ist frei. Nach dem Umzug geht es in der Buwenburghalle weiter. Party ist auch im Barzelt der Landjugend angesagt, das vor der Halle aufgebaut wird und in der Besenwirtschaft des Musikvereins im Musikheim. Abschließend findet am Fasnetsdienstag das Verbrennen der Hex beim Rathaus statt. Anschließend ist Kehraus.