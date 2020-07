Von den ersten Automobilen auf der Alb

Coronabedingt muss die Westerheimer Fahrzeugshow „Oldtimer der Moderne“ heuer ausfallen. Gleichwohl beschäftigt sich unser Kolumnist Heinz Surek mit jener Zeit, als die ersten Automobile auf der Laichinger Alb aufkreuzten:

Auto-Wettfahrt München-Paris fährt über die Alb

Vor 115 Jahren, am Montag, 14. August 1905, hat man wohl auf der Laichinger Alb zum ersten Mal Automobile gesehen. An diesem Tag wurde eine Auto-Wettfahrt von München nach Berlin gestartet, die drei Tage dauern sollte. 105 Automobile waren in München am Start, die um halb fünf Uhr früh auf die Strecke geschickt wurden. Die erste Etappe führte über Ulm nach Urach – und somit auch über Suppingen und Feldstetten – und weiter ging es über Freudenstadt nach Baden-Baden zum ersten Tagesziel.

Auch Prinz Heinrich von Preußen, der jüngere Bruder des deutschen Kaisers Wilhelm II., wollte an der Rallye teilnehmen, aber in letzter Minute erreichte ihn ein Eiltelegramm seines kaiserlichen Bruders, in dem dieser ihm die Teilnahme untersagte. Zu gefährlich sei ein solches Spektakel, und außerdem vertrat der deutsche Kaiser vehement seine Überzeugung: „Das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube an das Pferd.“

Autos „rasen“ mit 30 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit durch die Dörfer

Nun war also der große Tag angebrochen. In den Zeitungen wurden vor allem die Bewohner der Dörfer, durch die die Rallye führte, aufgefordert, auf die Kinder aufzupassen und Geflügel und Hunde einzusperren. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung gab es nicht, aber die Durchschnittsgeschwindigkeit von dreißig Kilometern pro Stunde sollte eingehalten werden.

Die Suppinger und Feldstetter Bürger säumten ihre Dorfstraßen und die Laichinger strömten zur Kreuzstraße, um die tollkühnen Automobilisten vorbeibrausen zu sehen. Mehrere Autos waren bereits ausgefallen, bei Neu-Ulm hatte sich gar ein Fahrzeug überschlagen. Bereits um 8.22 Uhr passierte der erste Wagen die Kreuzstraße, und dann konnte man noch zwei Stunden lang etwa neunzig weitere Automobile bestaunen – wenn man sie überhaupt bei der enormen Staubentwicklung erkennen konnte.

Einheimische nennen Autos „Stinktöpfe“

In der Folgezeit sah man dann immer mehr Automobile, die man wegen ihres entsetzlichen Abgasgeruchs auch „Stinktöpfe“ nannte, auf der Laichinger Alb.

Beliebt waren die Automobilisten indes nicht. Vor allem die Bauern, die mit ihrem Fuhrwerk aufs Feld fuhren, beklagten sich, dass sie von den ungeduldigen „Autlern“ mit ihren Hupen bedrängt wurden, den Weg für den Überholvorgang freizumachen – richtige Fahrstraßen gab es damals noch nicht, allenfalls bessere Feldwege. Und so konnte es schon vorkommen, dass der genervte Agrarier zu seiner Peitsche, schwäbisch „Geißel“ genannt, griff, um dem frechen Automobilisten in seinem offenen Wagen einen schmerzhaften Hieb zu verpassen. Dies führte dann dazu, dass auch „Autler“ sich „Geißeln“ beschafften, die sie griffbereit auf den Beifahrersitz legten, um auf diese Weise Waffengleichheit herzustellen.

„Suppinger Tragödie“ mit totem Hund und Unfallflucht

Am 6. September 1905 kam es zur „Suppinger Tragödie“, zum ersten tödlichen Verkehrsunfall und zur ersten Fahrerflucht in der Geschichte des Automobils auf der Laichinger Alb: Ein „Autler“ fuhr mit seinem „Stinktopf“, vom Suppinger Berg kommend, mit dröhnendem Motor durch das Dorf. Schaulustige waren am Straßenrand versammelt, unter ihnen Lammwirt Heinrich Scheer mit seinem Hund, der sich ob des Spektakels aufgeregt und wild gebärdete. Das Tier riss sich los, geriet unter den Vorderreifen des Automobils und hauchte sein Hundeleben aus. Der Mann am Steuer hielt kurz an und stellte fest, dass sich die Unfallzeugen zunächst um den Hund kümmerten. Als sich dann aber der Zorn der Suppinger dem Automobilisten zuwandte, da startete dieser durch und fuhr so schnell es ihm möglich war davon in Richtung Feldstetten.

Aber er hatte die Rechnung ohne den Lammwirt Scheer gemacht. Dieser verfügte bereits über ein Telefon und rief beim Rathaus in Feldstetten an: Man möge den „Autler“, der gleich aufkreuzen werde, aufhalten. Innerhalb kürzester Zeit hatten die Feldstetter bei der „Post“ eine Barrikade aus Leiterwagen, Pflügen und anderen landwirtschaftlichen Geräten aufgebaut, sodass es für den Fahrerflüchtigen kein Entkommen gab. Man hatte von Feldstetten aus auch gleich die Polizei in Laichingen informiert. Landjäger Johann Georg Nübling bestieg sein Veloziped – so nannte man damals das Fahrrad – und strampelte nach Feldstetten, um den Übeltäter festzunehmen.

Ein Mann verbrennt unter seinem Auto

In Laichingen selbst kreuzte immer wieder Georg Ostertag mit dem Automobil auf, um seine Eltern und seine Freunde von der Demokratischen Volkspartei zu besuchen. So war Ostertag, Redakteur bei der liberalen Parteizeitung „Beobachter“ in Ebingen, auch am 24. September 1907 mit einer Begleiterin, die nicht seine Frau war, unterwegs.

Da streikte der heiß gelaufene Motor. Der 34-Jährige legte sich mit einem großen Schraubenschlüssel bewaffnet unter den Wagen, um den Schaden zu beheben. Da explodierte der Kraftstofftank, das Auto ging in Flammen auf, und Ostertag erlitt so schwere Verbrennungen, dass er noch an der Unglücksstelle verstarb.

Bis 1914 gab es in Laichingen noch zwei weitere Automobilisten: den Arzt Dr. Hermann Mächtle und Küfermeister Johann Georg Erb. Der Erste Weltkrieg und seine Folgen warfen auch die Automobilentwicklung auf der Alb um Jahre zurück. Erst in den „goldenen Zwanzigern“ wurden wieder Autos serienmäßig produziert, und im Jahre 1926 lief das erste in Deutschland produzierte Auto vom Fließband: der „Opel Laubfrosch“ mit satten 12 Pferdestärken.

Der Kronenwirt fuhr stolz einen „Laubfrosch“

Wegen der geringeren Produktionskosten wurde der „Laubfrosch“ zum „Auto des kleinen Mannes“ und auch auf der Alb setzte die Automobilisierung ein. Ein stolzer Besitzer eines solchen „Laubfrosches“ war beispielsweise der Laichinger Kronenwirt Hans Baur, an den die Älteren sich noch gut erinnern können.

Heute stehen wir wieder an einer Wende in der Entwicklung des Automobils. Der Verbrennungsmotor wird wohl bald ausgedient haben. Dem Elektroantrieb und der Wasserstofftechnologie gehört die Zukunft. Was wohl der Chronist im Jahre 2120 darüber berichten wird?