Von defekter Heizung und ziehenden Chorleiterinnen

Bei den Sängerinnen und Sängern der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim ist am Mittwochabend traditionsgemäß eine lustige Fasnetssingstunde angestanden. Aus aktuellen Anlass stand das närrische Treiben des Chors im schön und originell dekorierten Sängerheim unter dem Motto „Eiskalt erwischt – Zieht Euch warm an“.

Der Grund: Einen Rohrbruch hatte es in dem vor fast 30 Jahren umgebauten Gebäude gegeben, Wasser lief aus und die Heizung war defekt. Der Schaden ist mittlerweile behoben, doch die Sängerschar musste bisweilen in dem Haus bei den Singstunden frieren und sich warm anziehen. Diesen Umstand griff der Chor bei seiner Fasnetssingstunde humorvoll auf. Entsprechend gekleidet tauchten die Sänger auch auf.

Zur passenden Dekoration im Raum gehörten zudem eine Dame im dicken Mantel und an Girlanden hängende Eiszapfen. Dem Motto entsprechend gekleidet präsentierten sich manche Narren, von denen einige sogar als Eiszapfen oder Schneemänner aufliefen.

Klaus Ascher sagt „Hudel wisch“

Mit einem dreikräftigen „Hudel wisch“ eröffnete Klaus Ascher, der Chef der Westerheimer Sängerschar, die Fasnetssingstunde, zu der er vor allem Chorleiter Christian Sturm willkommen hieß. Er wünschte ihnen viel Spaß und gemütliche Stunden – was die Sänger und Gäste auch hatten. Den Reigen an lustigen Beiträgen eröffnete Maria Baumann in der Bütt, die feststellen musste, dass das Loch an der Wand infolge des Rohrbruchs und der defekten Heizung immer noch vorhanden ist. „Wenn machet die des Deng da zu, sisch alles gricht, no wär a Ruh“, fragte die Sängerin die Runde und verwies auf die enormen Kosten: „Die Heizung ist fei ganz schea deier, drum muass ma bei der Jahresfeier alles zahla, was ma trenkt. Der Chor hat nix, was er verschenkt.“

Römischer Brauch übernommen

Dann hatte Maria Baumann die Idee, das Loch als „Sparkassbüchse“ zu nutzen und in Anlehnung an den Trevi-Brunnen in Rom forderte sie einige Sangesbrüder und Sangesschwestern auf, rückwärts Münzen in das Loch zu werfen: „Die ganz Nacht hau i mi jetzt besonne, in Rom, do steht ma rückwärs zum Bronne. Übern Kopf wirds Geld nei keit.“ Vorsicht war bei den Geldwürfen aber geboten, um nicht die an der Wand stehende Statue von der heiligen Cäcilia zu treffen. Auf die Heilige sangen gleich Maria Baumann und Elfriede Baumeister ein Danklied.

Loblied auf Dirigent Sturm

Bei dem Preislied würdigten die beiden Dirigent Christian Sturm, der mittwochs bei den Singstunden immer Gymnastik macht, auf die Klaviertasten reinhaut, in den höchsten Tönen trällert und so gegen 21 Uhr zu seiner Frau nach Donnstetten will. „Der Christian, der Christian ist voller Sturmgewalt. Er dirigiert ganz ohne Stab, es freut sich Jung und Alt, Cäcilia wir danken wir.“ Wehmütig sangen Maria Baumann und Elfriede auch von den Dirigentinnen Myriam Schade und Christiane Herr, die den Kinder- und Jugendchor beziehungsweise die Gruppe Vox verlassen.

Als „Botschafter vom guten Klang“ stieg Karl „Charly“ Wiedman in die Bütt, der immer wieder im Refrain meinte: „Das wirklich Schöne am Gesang, das ist und bleibt der gute Klang“ wobei aus „der gute Klang“ bisweilen „der Christian“, in Wertschätzung für die Leistungen des Dirigenten Christian Sturms, wurde.

Blick auf das Wetter

Wiedmann ging humorvoll auf die Singstunden das Jahr über bei der großen Hitze im Jahrhundertsommer, den angenehmen Temperaturen im Herbst und der Kälte im Winter ohne Heizung ein, aber auch auf Stimmbildung und Aussprache beim guten Singen. Er beleuchtete noch humorvoll die Stimmen Sopran und Bass sowie das Dirigat des Chorleiters. Noch meinte Karl Wiedmann zum Westerheimer Chor: „Hier wird nicht nur Gesang gepflegt, hier wird ein guter Klang gelebt!“

Köstlich war der Beitrag der vier Bässe im Chor, der von Bernhard Schweizer, Felix Wiedmann, Hans Kneer und Bernhard Gaus, die zunächst nach der Melodie des Songs „Moskau“ von Dschingis Khan zur kaputten Heizung meinten: „30 Johr, d’Heizung ist alt und schwach, im Sängerheim unterm Dach, des isch net guat!“ Und weiter meinte das Quartett: „Ostwind, eisige Temperatur, von Heizung gar keine Spur, alles friert ein.“ Und im Refrain war zu hören: „S’Wasser, s’Wasser sauet aus der Leitung naus, liabe Leit, des isch ein Graus.“

Schöner Gesang des Quartetts

Zur Melodie „Marmor, Stein und Eisen bricht“ gingen die vier Sänger auf den Weggang der Chorleiterinnen Myriam Schade und Christiane Herr ein: „Weinet nicht, wenn d’Christiane geht, es gibt viele, die zu ihr stehn. Dam, dam.“ Analog wurde auch der Wechsel von der Kinderchorleiterin bedauert. Das Quartett pries dann noch die Westerheimer Luft, die Chorleiter Christian Sturm von Kirchheim/Teck kommend so schätze: „Westerheimer Luft ist so wie ’ne Dopingspritze. Komm atme ein, damit werdet ihr wirklich spitze, und denkt dran, dass ihr’ ne Luft habt, die ist klar und wunderbar.“ Auch auf Vorstand Klaus Ascher erklangen noch Verse, auf dass er in Zeiten von Grünzeug, Körnern und auch Gras weiterhin seine Schweine züchten darf: „Vegan isch agsaid, oh Schreck, oh Graus“, war zu hören.

Vom Theaterspielen des Chors

Was beim Theaterspielen so alles passiert ist, sei es bei den Theatertagen im Oktober oder oder jüngst bei der Lichtmessfeier, das tat Elfriede Baumeister kund. Sie als Maskenbildnerin hatte da guten Einblick, was so in den Proben, hinter den Kulissen und auf der Bühne Amüsantes vorgefallen ist. Sie lobte aber auch den Einsatz und das Engagement der Theaterspieler um Karl Wiedmann.

Zur schönen und gelungenen närrischen Singstunde trugen noch etliche Schunkelrunden, einige Tänzchen und Polonaisen durch das Sängerheim bei, und das zur guten Klavierbegleitung. Der Mann am Klavier war dabei Klaus Ascher.

Es wurde noch viel gesungen, geklatscht und gelacht und zudem tauchten noch drei Maskierte – ein Bauer und zwei Bäuerinnen – aus dem Flecka auf, die so ihren Schabernack mit der heiteren Sängerschar trieben. Und immer wieder dröhnte ein „Hudel wisch“ aus den Kehlen der vergnügten Sänger, marschieren diese doch seit vielen Jahren traditionsgemäß als „Hudelwisch-Weiber“ bei der Fasnet mit.