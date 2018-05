Von Clownerie bis Handstand-Akrobatik

Beim Isnyer Theaterfestival Ende Juli und Anfang August werden dieses Jahr 64 Workshops angeboten. Geplant sind Kurse in den Bereichen Gesang, Instrument, Percussion, Tanz, Theater, Akrobatik, Sport und Gestaltung. Anmeldungen sind jetzt schon möglich über die Festival-Website unter der Rubrik „Workshops“.

38 zum Teil international tätige Dozenten bieten Kursangebote für Menschen jeden Alters und mit unterschiedlichsten Voraussetzungen und Fertigkeiten. 19 Workshops finden am ersten Festivalwochenende vom 27. bis 29. Juli statt. Darunter sind viele neue Angebote wie Handstand-Akrobatik oder Yoga-Techniktraining. Außerdem kann gelernt werden, einen Bumerang zu bauen und mit diesem umzugehen. Zum Reinschnuppern eignet sich der Grundlagenkurs „Schmieden an der Feldesse“ oder ein Angebot von Maria Pasiziel, die mit „Voice Your Soul“ ein ganzheitliches Stimm- und Körpererlebnis vermitteln will.

Die weiteren 45 Kurse finden dann während der ersten Woche der Sommerferien vom 30. Juli bis 4. August statt. Auch hier gibt es einige neue Angebote, etwa einen A-capella-Gesangs-Kurs mit Diana Nagel, Alphorn spielen für Fortgeschrittene, „Bucket Drumming“ mit Helge Rosenbaum und orientalischer Tanz mit Elif-Susan Zeh. Speziell für Jüngere wurde das Angebot um Hip-Hop, Jazztanz, Swingkids oder kreativen Kindertanz erweitert.

An Clowns und Performer – und solche, die es werden wollen – richtet sich der Kurs beim „Inspirierter Irrsin“ mit Tomas Kubinek aus New York. Walter Koch wird in diesem Jahr am Festivalgelände einen Maskenbau-Kurs anbieten. Und auch die beiden Kurse, die im vergangenen Jahr Premiere hatten, sind wieder mit am Start: „Street-Fotografie“ und das Jugend(-video)theater („…uuund action!“). Weitere Programmpunkte sind Salsa, Tango, Djembé, AfroTanz, Samba, Vertikaltuch- und Eltern-Kind-Akrobatik, Capoeira, Bogenschießen, Yoga oder auch Holzbildhauerei. Etwa 20 Kurse sind laut Veranstalter für Kinder und Jugendliche geeignet.