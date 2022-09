Bereits zum sechsten Mal findet am Freitag, 16. September, ab 18 Uhr in der Mariaberger Mehrzweckhalle im Krätzenbergweg das Konzertevent „Von Chor bis Hardcore“ statt. Nach den großen Erfolgen in den vorausgegangenen Jahren kann diese Veranstaltung der besonderen Art erfreulicherweise erneut durchgeführt werden, teilt der Verein Mariaberg in einem Schreiben mit.

Musikerinnen und Musiker, die als Mitarbeitende in Mariaberg tätig sind, bringen als Solo Act mit ihren Bands die Mehrzweckhalle erneut zum Beben. Von Akustik, Blues, Rock und Pop bis zu Hip-Hop sind die verschiedensten Genres abgedeckt. Und das Beste: der Eintritt ist für alle Besuchenden frei.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Mariaberger Mitarbeitendenvertretung. Mit dabei sind in diesem Jahr Frieder, der den Abend eröffnet, gefolgt von Soqquadro (Gitarre, Akkordeon, Bass), danach folgt Tomquadrat, eine feste Institution bei „Von Chor bis Hardcore“ mit deutschen Texten, die zum Nachdenken anregen, verpackt in mitreißender Musik. Als nächster Act folgen Juliane & Francesca, die mit Gitarre und zweistimmigen Gesang, ihre Popsongs in ganz eigener Weise darbieten. Mit dabei sind auch The Lollitas. Die eigens für diesen Abend zusammengestellte Formation aus Mitgliedern lokaler namhafter Bands spielen Musik von Rocklegenden der 80er und 90er Jahre. Im Anschluss wird Mike´s Blues Experience Blues, Rock und mehr von versierten Musikern, die einigen Besuchern bekannt sein dürften, auf die Bühne bringen.

Los geht’s um 18 Uhr in der Mariaberger Sporthalle. Der Eintritt ist frei. Veranstaltungsende ist voraussichtlich um 1 Uhr nachts. Weitere Informationen unter Telefon 07124/92 33 92.