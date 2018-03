Von Alpenidylle bis Piratenjagd

Unterwasserwelt und Alpenregion – der Musikverein Biberach Bergerhausen hat bei seinem Früjahrskonzert im örtlichen Rösslesaal die Besucher auf eine gedankliche Reise mitgenommen. Für einen Gänsehautmoment an diesem Abend sorgte Nicole Gerster als Solistin an der Panflöte.

Mit dem Eröffnungsstück „Transformers“ von Alexander Pfluger bereitete die Gemeinschaftsjugendkapelle Bergerhausen-Laupertshausen unter der Leitung ihres Jugenddirigenten Johannes Ruf einen gelungenen Auftakt des Abends. Mit dem Stück „Music from Pirates of the Caribbean“ von Klaus Badelt nahmen die Jungmusiker die Zuhörer mit auf eine wilde Piratenjagd. Rockiger wurde es mit Luigi di Ghisallo „Trumpet Rock“. Bei diesem Stück stellten die Jungmusiker final ihr Können unter Beweis. Nach langanhaltendem Applaus gaben die jungen Musiker mit „Bohemian Rhapsody“ von Queen eine Zugabe.

Der gastgebende Musikverein Bergerhausen unter der Leitung von Wolfgang Kammerlander eröffnete mit dem Werk „Blue Hole“ von Thomas Asanger den zweiten Konzertteil und nahmen die Zuhörer mit auf eine gedankliche Reise. Das erste Ziel war die Küste vor dem mittelamerikanischen Staat Belize mit seiner farbenfrohen Unterwasserwelt. Thomas Asanger beschreibt in seinem Werk „Blue Hole“, zu Deutsch „Blaues Loch“, das dort vorherrschende Höhlensystem mit all seiner Faszination.

Weiter ging die Reise in die Alpenregion. Kurt Gäble ließ sich durch das Naturschauspiel der Alpen inspirieren und kreierte sein Werk „Klang der Alpen“. Wer sich auf die gedankliche Reise begab, wanderte nicht nur über grüne Wiesen und an Bachläufen vorbei, sondern begegnete auch weidenden Kühen und alpenländischer Tradition.

Titelmusik einer Krimiserie

Gänsehautmoment hatte der Beitrag mit „Der einsame Hirte“ von James Last. Nicole Gerster stellte als Solistin an der Panflöte ihr Können unter Beweis und erhielt großen Applaus. Die Eltern von Nicole Gerster haben dem Musikverein dieses Stück spendiert.

Das anspruchsvolle Orchestermedley „Charles Chaplin“ von Marcel Peeters präsentierten die Bergerhauser Musiker im weiteren Verlauf. Das weithin bekannte Zitat „Versuch mal mit Gemütlichkeit – mit Ruhe und Gemütlichkeit“ wurde im nächsten Beitrag musikalisch vermittelt. Paul Murtha schaffte unter dem englischen Titel „The Bare Necessities“ einen Ohrwurm für Blasorchester, bei dem jedes Register einmal ins Rampenlicht rückte

Zum Abschluss präsentierte der Musikverein den von Helga Kammerlander spendierte Marsch „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg, dessen gekonnte Präsentation mit Bravo-Zurufen aus den Zuschauerreihen bestätigt wurde.

Diesen euphorischen Zurufen dankten die Bergerhauser Musiker mit der Zugabe der Titelmusik zu der Krimiserie „Hawaii-Five-O“, die vom Tubisten Jens Fiederer spendiert wurde.

Langjährige Mitglieder geehrt

Walter Meseck als Vertreter des Kreismusikverbands hat beim Frühjahrskonzert treue Mitglieder ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre aktives Musizieren erhielten Birgit Bösing und Gerhard Basler. Mit der Ehrennadel in Silber für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Julia Unterweger und Sabrina Daiber geehrt. Vereinsintern erhielten an diesem Abend Annette Rieger für 45 Jahre und Franz Waibel für 35 Jahre aktives Musizieren eine Auszeichnung. Anja Thomanek und Ingo Huchler wurden für ihre zehnjährige Tätigkeit im Vorstand ausgezeichnet.