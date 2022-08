Von Achterbahnfahrten bis Gruselnächten: Zeltlager des SG Schrezheim gastiert in Issing

Zehn Tage Spannung, Spaß und Spiel erwarteten die Kinder und Jugendlichen beim Zeltlager der SG Schrezheim. Gastgeber war dieses Jahr der FC Issing im oberbayrischen Landkreis Landsberg am Lech. Wie der Verein berichtet, verbrachten dort 65 Kinder und knapp 20 Betreuer die ersten zehn Tagen in den Sommerferien.

Um die Gegend erst einmal kennenzulernen, zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am ersten Wochenende nach ihrer Ankunft los zu einen Erkundungsmarsch durch Issing, auf dem sie bei einer Art Schnitzeljagd Fragen beantworteten und Rätsel lösten. Der 17 Kilometer lange Orientierungsmarsch führte sie dabei durch die angrenzenden Wälder an der Lech entlang, wo sie an mehreren Stationen ihr Wissen und Geschick unter Beweis stellen konnten.

Ein Höhepunkt der Reise war der Tagesausflug in den Skyline-Park nach Bad Wörishofen. Beim Besuch des Freizeitparks konnten die Kinder mit dem größten Kettenkarussell der Welt Höhenflüge erleben oder mit der Vielzahl an Achterbahnen ihren Adrenalinpegel steigern. Bei der Nachtwanderung trieben so manche finsteren Gesellen ihr Unwesen im sagenumwobenen Wald, doch die mutigen Teilnehmer schreckten die dunkle Nacht, die Gräber im Feld oder gruselige Geister nur wenig.

Auch bei der der Lagerolympiade kämpften die Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 17 Jahren in ihren Mannschaften begeistert in verschiedenen Disziplinen um jeden Punkt. Des Weiteren sorgten auch die verschiedenen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung wie Fußball oder Tischtennis für ein kurzweiliges Lagerleben. Mit gemeinsamem Singen am Lagerfeuer in sternenklarer Nacht klang so mancher ereignisreicher Lagertag aus. Beim Lagerabend auf dem Sportgelände in Issing wurde ein bunter Abend gestaltet, dessen Unterhaltungsprogramm in eine Jugenddisco mündete, bei der bis tief in die Nacht getanzt wurde.

Der Abschlussabend in der St.-Georg-Halle in Schrezheim diente dazu, den Eltern das Lagerleben zu präsentieren und die Sieger der Lagerolympiade zu küren. So erreichte die Gruppe Acht um Magnus Klein in diesem Jahr den ersten Platz. Für die zehnte Teilnahme wurden Alina Heidler, Cristina Krauß, Luca Heydenreich, Magnus Klein, Mattis Schröder und Niklas Vaas geehrt. Ortsvorsteher Albert Schiele und die Vorsitzende der SG Schrezheim dankten dem Zeltlagerteam für die verantwortungsbewusste Durchführung des Zeltlagers und lobte die Kinder und Jugendlichen für die hervorragende Beteiligung an der Ferienfreizeit. Damit geht ein erfolgreiches Zeltlager 2022 zu Ende, das bereits die Vorfreude auf das Jahr 2023 schürt.