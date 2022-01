Vom Yin Yoga bis zum Guckkasten

In den ersten Wochen des neuen Jahres bietet die Volkshochschule wieder einige spannende Kurse, Online-Vorträge und Exkursionen, wie einer Pressemeldung zu entnehmen ist. Unter Einhaltung der aktuellen Coronamaßnahmen ist doch noch viel möglich, um an Kultur und Bildung teilzunehmen und sich in unterschiedlichsten Bereichen fortzubilden.

„Yin Yoga mit ätherischen Ölen“ – der Onlinekurs (Nr. 221-30115) findet unter der Leitung von Sabrina Hölzl donnerstags, ab 20. Januar, von 18.15 bis 19.30 Uhr, vier mal statt. Im Yin Yoga werden die Asanas (Positionen) länger und ohne Kraftanstrengung gehalten. Die Wirkung der Stunde wird durch den Einsatz ätherischer Öle gestärkt. Für ein bis 15 Teilnehmer, Kosten 40 Euro.

„Indian Balance“: das indianische Body-Mind-Soul Programm verknüpft Erkenntnisse der Native American Indians mit der modernen Bewegungslehre. Der Kurs (Nr. 221-30217) unter der Leitung von Anita Maria Opitz findet freitags, ab 28. Januar, von 9.10 bis 10.10 Uhr, acht mal in der vhs, EG, Gymnastikraum, Klosterhof 2, statt, Kosten 51 Euro.

„Das unzufriedene Volk“: Ostdeutsche stilisieren sich im öffentlichen Diskurs gern als Opfer der deutschen Einheit. Tatsächlich haben sie sich aber von der friedlichen Revolution bis heute als mächtige politische Akteure erwiesen. Am ostdeutschen Protestverhalten lässt sich begreifen, wie sich eine Bevölkerung zum Volk konstituiert - unter den Bedingungen einer Diktatur – und wie in der Demokratie die kollektive Selbstermächtigung zum Ressentiment verkommt. Der Livestream (Kurs-Nr. 221-09001) von vhs.wissen.live ist am Mittwoch, 9. Februar, 19.30 bis 21 Uhr zu verfolgen, Kosten vier Euro.

„Line Dance für Senioren 60+“: Frauen und Männer tanzen neben- und hintereinander in Reihen und Linien. Der Tanz zeichnet sich dadurch aus, dass kein Tanzpartner benötigt wird. Die Choreografien auf Country-Musik, Rock, Pop bis hin zum Walzer sind schnell erlernt. Der Kurs (Nr. 221-20913) unter der Leitung von Ulla Kautenberger und Heinz Kautenberger findet dienstags, ab 15. Februar, von 10 bis 11 Uhr, zehn mal statt in der vhs, EG, Gymnastikraum, Klosterhof 2, Kosten 79 Euro.

„Die Erklärung der Welt - Guckkastenbilder aus der Sammlung Joachim von Prittwitz und Gaffron, Augsburg“: Die Tagesfahrt per Bahn nach Augsburg am Samstag, 26. Februar, 8 bis 17.47 Uhr findet unter der Leitung von Karl Birkle statt (Kurs-Nr. 221-10102). Der Guckkasten und seine exotischen Bilder wurden im 18. und 19. Jahrhundert zur Unterhaltung und Bildung vorgeführt und gehörten so zu den ersten Massenmedien. Führung von 11 bis 12 Uhr, danach Freizeit. Rückfahrt um 15.48 Uhr. Treffpunkt: Bahnhof am Bad Waldsee, Kosten 63 Euro.