Vom Whirlpool bis Gartenutensilien: Fundgrube neuer Trends für Haus und Garten bei der 19. HOME & GARDEN

Onlinetickets stehen vor Veranstaltungsbeginn zur Verfügung und können unter https://www.homeandgarden-net.de/salem-impressionen.html abgerufen werden. An der Tageskasse gibt es wie gewohnt Tickets. Weitere Informationen sowie hochauflösende Impressionen sind unter www.homeandgarden-net.de zu finden.

Vier Tage lang, vom 8. bis 11. September, kommen Freunde des gehobenen Lebensstils voll auf ihre Kosten bei der bekannten Garten- und Lifestyleveranstaltung HOME & GARDEN. Bereits zum 19. Mal bietet die weitläufige Schlossanlage mit dem barocken Formengarten, ihren Gärten und dem gotischen Münster, die perfekte Kulisse für dieses Outdoorevent. Auch in diesem Jahr kommen wieder Aussteller, die Neuheiten, Trends und Dinge, die das Leben schöner machen, präsentieren.

Die Besucher finden von Einrichtungsideen für drinnen und draußen bis hin zu Stoffen, Mode, Schmuck, Kunst, Wellnessangeboten sowie Pflanzen, Blumen und Arrangements viel Inspiration auf der HOME & GARDEN Salem. Auch die Manufakturen zur Anlage gehörend wie die Goldschmiede und Schusterei, sind an diesen vier Tagen und an dem Einschulungswochenende des Internats Salem geöffnet. Ein Begleitprogramm mit Vorführungen, zahlreichen Tastings und Pflanzentipps sowie Musik sorgen hier bei der HOME & GARDEN für Unterhaltung.

Die Veranstaltung ist von Donnerstag bis Samstag, 8. bis 10. September, je von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 11. September, von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 12 Euro für Erwachsene, inklusive Führung durch das Schloss 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Ausreichender und ausgewiesener Parkraum (mehrere Parkplätze) ist in unmittelbarer Nähe der Schlossanlage vorhanden und im Eintrittspreis enthalten.