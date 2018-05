Vom Schaf bis zur Wolle und zur Mühle

Das Bauernhausmuseum Wolfegg veranstaltet am Pfingstmontag, 21. Mai, von 10 bis 18 Uhr den „Handarbeitstag mit kleinem Schaftag“. Der Tag ist zugleich „deutscher Mühlentag“, und so erwarten die Museumsbesucher drei Themen- und Programmbereiche „Schaf“, „Mühle“ und traditionelle Handarbeitskunst, heißt es in der Pressemitteilung.

Vom Schauhüten über das Schafscheren bis zur Verarbeitung der Wolle und den Verkauf von Schafprodukten dreht sich auf dem Museumsgelände alles um die Wolle und deren Verarbeitung und um das Schaf als Nutztier. Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, lebt in den Stuben der Häuser alte Handwerkskunst wie Klöppeln, Spinnen oder Sticken auf. Anlässlich des „deutschen Mühlentages“ ist die über 600 Jahre alte Schachenmühle beim Museum geöffnet, deren Besuch kostenfrei ist. Jan-René Hartmann zeigt um 11 und 15 Uhr, wie er und die Hunde zusammenarbeiten, um die Schafe sicher zu geleiten.

Zum Thema „Mühle und Mahlen“ betreiben die Vorallgäuer Oldtimer-Veteranen aus Wolfegg auf dem Platz vor dem Stadel Hauerz mehrere historische Schrotmühlen, wie sie einst auf jedem Hof in Betrieb waren. Die Schachenmühle Rauch ist nur an diesem Tag für Besucher zugänglich. Die Mühle an der Wolfegger Ach findet bereits im 13. Jahrhundert Erwähnung und wurde erst 1957 stillgelegt, wie das Museum mitteilt. Der älteste Walzenstuhl der Schachenmühle stammt aus dem Jahr 1873 – damals eine gefeierte technische Innovation. Die letzten technischen Veränderungen wurden im Jahr 1937 vorgenommen, als das Wasserrad durch eine Turbine ersetzt wurde. Der Besitzer der Schachenmühle steht für Fragen zur Verfügung.

Für die jungen Besucher gibt es verschiedenen Mitmachaktionen. Die Landfrauen und verschiedene Vereine bewirten die Besucher mit Grillwurst, Dinnede, Gulasch und hausgemachten Kuchen.