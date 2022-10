Vom Regieren und Lauch putzen: Es droht ein neuer Fachkräftemangel!

Politiker haben es auch nicht leicht. Tag für Tag müssen sie sich den Mund fusselig reden, die immer gleichen Themen diskutieren und sich im Idealfall auf nachvollziehbare Entscheidungen im Sinne der Bürger einigen.

Doch damit nicht genug: Damit ihnen die Wähler gewogen bleiben, gilt es auch nahbar zu sein. Acker statt Ausschuss hieß es deshalb für Lena Schwelling, die Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in Baden-Württemberg.

Eingeladen von Martin Hahn, ebenfalls Grüner und ehemaliger Landwirt, durfte sie sich auf einem Bauernhof Dingen widmen, mit denen sie sich „normalerweise nicht beschäftigt“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Also zum Beispiel Möhren sortieren, Kürbisse ernten oder Lauch putzen – halt erfahren, „wie sich das Leben als Landwirtin anfühlt“.

Ein Beitrag gegen den Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft war das freilich nicht, absolvierte Lena Schwelling doch nur ein „Tagespraktikum“. Doch wer weiß, vielleicht verlagert sich bei so viel Bio-Idylle das Problem bald in die andere Richtung.

Wenn sich das erst einmal herumspricht: Dass man statt sich mit stänkernden Koalitionspartnern oder Oppositionskollegen herum zu ärgern, auf malerischen Höfen am Bodensee Lauch putzen und Kälber streicheln kann. Die Abgeordneten werden in Scharen aus dem politischen Stuttgart fliehen! Und dann haben wir den Salat – beziehungsweise den Lauch.