Isny (sz) - Eine Pedelecfahrerin ist am Montagnachmittag bei Haubach gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 55-Jährige auf der Kreisstraße 8017 zwischen Beuren und Schwanden, stürzte in einer Rechtskurve und verletzte sich dabei leicht. Zur Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.