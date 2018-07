Ein Verkehrsunfall am Montag gegen 15.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße „Burglitz“ hat eine leicht verletzte Person gefordert, teilt die Polizei mit. Ein 79-Jähriger bog von der Straße mit seinem Pedelec auf den Parkplatz ab, rutschte auf den Kieselsteinen mit dem Vorderrad weg und stürzte. Dabei zog er sich Schürfwunden zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

Mehr zum Thema Wangen Gestürzt nach Vollbremsung