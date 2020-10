Vom modernen Tesla-Werk bis zur sterbenden Braunkohle – so geht es der Ost-Wirtschaft nach 30 Jahren Einheit

Die Corona-Pandemie war eines der Hauptthemen beim Besuch des Ministerpräsidenten am Freitag im Kreis Sigmaringen. Er müsse nichts Schönes über den Kreis sagen, so der in Laiz lebende Ministerpräsident, „ich wohne freiwillig hier und habe das keine Sekunde bereut“.

In allen anderen Bereichen müssen wir die Schrauben anziehen.

Winfried Kretschmann

Vor Bürgermeistern und Kommunalpolitikern in der Alemannenhalle in Herbertingen sprach Kretschmann von einer „außerordentlich beunruhigenden Situation“.