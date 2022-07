Vom KiKa auf die Metal-Bühne: Reporter und Sängerin verbindet gemeinsame Vergangenheit

Kurioser Zufall: Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Wege von Gränzbote-Reporter Simon Schneider und der Sängerin der Band „Beyond the Black“ Jennifer Haben kreuzen. Am Freitag stand sie mit ihrer Band im Festival-Zelt auf der Bühne und hat die Massen mit ihrer Stimme begeistert.

Tatsächlich hat die heute 26-Jährige das bereits vor gut 15 Jahren schon beim KiKa getan. Die damals elfjährige Jennifer Haben gewann in der Sendung „Kika Live“ den Gesangswettbewerb „Beste Stimme 2007“. Von dort an nahm ihre Karriere einen rasanten und erfolgreichen Verlauf in der Musik.

Simon Schneider besuchte zur gleichen Zeit den KiKA, verschaffte sich beim Blick hinter die Kulissen einer Live-Sendung einen ersten Eindruck in die Medienwelt und knüpfte erste Kontakte – ebenso mit Erfolg. Und: er bekam damals sogar ein Autogramm von der damals Elfjährigen, dass er bis heute besitzt. „Für Simon, Herzlich Jenny“, schrieb sie damals.

Seither ist viel Zeit vergangen. Beide haben die berufliche Laufbahn gewählt, die sie damals schon beim KiKa eingeschlagen haben. Am vergangenen Freitag hat sich der Kreis schließlich geschlossen: Da „Beyond the Black“ mit Jennifer Haben an diesem Tag den Auftakt des Honberg-Sommers formte und Gränzbote-Reporter Simon Schneider dort ebenso beruflich im Einsatz war, trafen die Beiden am Festivalzelt zum ersten Mal aufgrund ihres Hauptberuf aufeinander und blickten zusammen auf ihre Anfänge und die KiKA-Zeit zurück – inklusive dem Autogramm von damals und ganz frisch vom Freitag.