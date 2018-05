Vom Heilmittel bis zum Geheimtipp für Gourmets

LIEBENAU (sz) - Wer Kräuter sucht, kann im Liebenauer Landleben fündig werden. Bis zu 200 verschiedene Küchen-, Heil-, Wild- und Zierkräuter werden dort kultiviert. In den Gewächshäusern blüht und duftet es nach Blumen, Kräutern und mehr. Mit einem informativen und umfangreichen Kräutertag haben die Gärtnermeister der Stiftung Liebenau die Frühlingssaison für den Verkauf von Gemüse-, Beet- und Balkonpflanzen eröffnet.

Der Kräutertag begann am Tag davor mit einem Kräuterabend von und mit Mundartdichterin Ingrid Koch im Gewächshaus. Sie schwärmte vom Jungbrunnen Rosmarin und erzählte von ihrer Eigentherapie mit der Brennnessel. Gemeinsam mit Günther Bretzel schmeichelte sich Ingrid Koch in die Herzen der Zuhörer, machte Lust auf Kräuter und gab dem Publikum ganz nebenbei noch herrliche Alltagsweisheiten mit auf den Weg. Sängerin Kerstin Hesse und Pianist Michael Poschik umrahmten den Kräuterabend mit beseelten Volksliedern. Da blieb man gerne lange sitzen. Ob Kräuter zum Grillen, für Kindertees oder gegen Halsschmerzen gesucht werden – Gärtnermeisterin und Kräuterfachfrau Hildegard Danner weiß immer Rat. In diesem Jahr hat sie die Vielfalt an Kräutern noch weiter kultiviert. In ihr Sortiment haben Räucherpflanzen, wie der Indianersalbei, Einzug gehalten.

Neben „der Pflanze der Unsterblichkeit“ steht zum ersten Mal „das heilige Blatt“, auch „die Pflanze der tausend Wunder“ genannt. Die Austernpflanze gilt als Geheimtipp unter Gourmets. Die Teeliebhaber können aus einer Fülle an Teepflanzen von Minzen bis Salbei und Zitronenverbenen schöpfen. Für Wildpflanzenfreunde gibt es den von Ingrid Koch gepriesenen Gundermann im Topf.

Jürgen Ardelt, Bereichsleiter Gärtnerei und Landwirtschaft, hatte zum Obstbaumschnittkurs eingeladen. Beim Wildkräuterspaziergang mit Fachfrau Petra Rundel entdeckten die Besucher viele heimische Kräuter. Gemüsebaumeister Tilman Wetzel erlaubte bei seiner Betriebsführung einen großzügigen Einblick in Anbauweise und Kulturfolgen. Der kräuterkundige Pater Gerhard begeisterte für den Wermut und erzählte faszinierende Geschichten vom Ysop, der als Waschkraut verwendet wurde. Ohne Pflanzen ging keiner nach Hause. Beim Hobbygärtnerquiz verteilten Gärtnermeister Hans-Walter Baum und sein Team großzügig Zimmerpflanzen an die Besucher.

Duftende Kräuterdinnete

Bäckermeister Ludwig Elbs hatte eigens für den Kräutertag seinen mobilen Backofen aufgebaut und holte ununterbrochen duftende Kräuterdinnete aus seinem Ofen. Im Glaspavillon führte Korbflechterin Silvia Sporer-Schuhmacher in die Geheimnisse des Weidenflechtens ein und ermutigte die Zuschauer, es selber auszuprobieren.