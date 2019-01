Vom Einzug der Gladiatoren bis zum Achtziger-Jahre-Kult

LAUCHHEIM (fm) - Moderne Symphonien, vorgetragen in einer beachtenswerten Dynamik haben das Neujahrskonzert der Stadtkapelle, mit über 50 Spielern in der Alamannenhalle, dominiert.

Der klassische Marsch „Einzug der Gladiatoren“ gab den Auftakt und schon dabei stach das Flötenregister mit sieben Spielerinnen heraus. Die Klarinetten, Trompeten, Posaunen und auch die Schlagzeuger gaben anschließend „Winds of Fire“ und „Fate of the Gods“ eine musikalische Gestalt. Es war ein anspruchsvolles Repertoire das Dirigent Jürgen Schenk ausgewählt, einstudiert und mit Gelassenheit am Pult zum Vortrag brachte.

Erinnerungen an Westernromantik- und Tragik zählten dazu und erwachten in den Titeln „Upon a time the West“ und „The Ecstasy of Gold“ von Ennio Morricone. Auch die amerikanische Kultszene durfte mit„The Simpsons“ nicht fehlen. Mit „Musik liegt in der Luft“ ließen die Musiker deutsche Evergreens erklingen und nicht zu überhören war der Ohrwurm „Skandal im Sperrbezirk“, der in den Vortrag „80erKult(tour)“ eingeflochten war.

Der Vorsitzende Andreas Stumpp begrüßte unter den vielen Besuchern namentlich Repräsentanten von Vereinen und Institutionen, darunter den Vorsitzenden des Blasmusikverbands Ostalbkreis, Roland Haag. Er zeigte sich vom hohen musikalischen Niveau der Stadtkapelle beeindruckt. Die Moderation übernahm Klarinettistin Jessica Tippner.

Auch der Spielkreis stellte sich vor und ließ unter anderem wissen, wie es klingt, „Wenn der Elefant in die Disco geht.“ Beeindruckend als selbständiges Orchester war auch die Jugendkapelle mit „Perfect“ (Ed Sheeran), „Don‘t stop believin“, „I don‘t feel like dancing“ (Elton John) und Evergreens aus dem Musical „Mamma Mia“ von Abba.