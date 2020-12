Vom aufgemotzten Wohnwagen bis zum Kunstwerk – die spannendsten Corona-Projekte aus der Region

Laurin & Lorenz Lang, Mühlheim an der Donau

Der 8-jährige Laurin Lang hatte während der Corona-Zeit einen außergewöhnlichen Wunsch: Er wollte seine eigenen kleinen Küken ausbrüten. „Er ist total wissbegierig und schaut die ganze Zeit Wissenssendungen im Fernsehen“, sagt seine Mutter Sabine.

Stolze Küken-Besitzer: Laurin & Lorenz (Foto: Familie Lang)

Sie kaufte ihm und seinem sechs Jahre alten Bruder Lorenz kurzerhand einen Brutautomaten. Die erste Runde war nicht erfolgreich – kein Küken schaffte es aus dem Ei. Dann brachte Laurins Patentante neue Eier und diesmal klappte es. 21 Tage hegten und pflegten Laurin und Lorenz die Eier, bis tatsächlich sechs Küken schlüpften.

Bernd Schlayer, Gaisbeuren

Von der Bodenplatte bis zum Grillrost – Bernd Schlayer erfüllte sich in diesem besonderen Frühjahr einen Lebenstraum und baute seine eigene Outdoor-Küche. Mit drin: Pizzaofen, Grill, Kühlschrank und Küchenschränke. „Wie üblich bei solchen Projekten lief die zeitliche Planung komplett aus dem Ruder“, verrät Schlayer. Drei Monate hat er gebraucht – geplant waren eigentlich nur drei Wochen.

Die passende Beleuchtung hat der Grill ebenfalls. (Foto: Schleyer)

So brauchte es beispielsweise drei Anläufe, bis Schlayer seine eigene brauchbare Arbeitsplatte fertig hatte. Dafür war der gelernte Informatiker überrascht über seine Fliesenleger-Fähigkeiten, das ging schneller als erwartet. „In Summe bin ich megastolz auf das Projekt.“

Valentin und Marius Maier, Fischbach

Ein eigenes Partyspiel basteln – damit haben sich der 19-jährige Valentin Maier und sein 18 Jahre alter Bruder Marius einen Frühlingsabend vertrieben. Die Anleitung zum eigenen Party-Schiffe-versenken hatten die zwei auf Instagram gesehen. Vor allem das Zuschneiden der Pappe, des Papiers und der „Plastikschnapsstamperl“ hat den beiden Mühe gemacht.

Familie Maier kam mit Spielen durch die Corona-Zeit. (Foto: Maier)

Nach einigen Stunden Basteln weihten die zwei Teenager ihr Spiel ein – weil zu dieser Zeit keine Partys erlaubt waren, tranken die Teenager ausnahmsweise nur Fanta. Im Sommer trafen sich die Brüder wieder mit ihren Freunden, das Schiffe-versenken-Spiel tauchte ab. Immerhin ab und zu spielen die zwei jedoch noch mit ihrem Corona-Projekt.

Antje Hulbert aus Amtzell

Ende 2019 eröffnete Anja Hulbert in Amtzell-Geiselharz „Die Bastelei“ in einem kleinen angemieteten Atelier. Dort basteln Kindern und Erwachsene, absolvieren Kurse und feiern Geburtstage. Im Frühjahr war damit erst einmal Schluss. Hulbert ist begeisterte Camperin und tüftelte an einer neuen Idee: einen alten Wohnwagen zu einer außergewöhnlichen Bastel-Location pimpen.

Der Camper wurde auf den Spitznamen "Basti" getauft. (Foto: Hulber)

Eine Stellfläche an ihrem Haus hatte sie, nur ein geeigneter Wohnwagen fehlte – dann fand sie eine Klapperkiste aus der ehemaligen DDR, über 30 Jahre alt. „Anfangs war meinem Mann der Wohnwagen ganz schön peinlich.“ Inzwischen hat Hulbert ihren mobilen Bastelladen in Betrieb genommen. „Basti“ heißt der aufgemotzte Wohnwagen und kommt vor allem bei den Kindern super an – und mittlerweile auch bei Antje Hulberts Ehemann.

Familie Jauer, Ehingen

Die Schwestern Leni und Mona konnten in der Corona-Zeit in ihrer neuen Matschküche spielen. „Auf der Karte des Restaurants ‚LeMo‘ (nach den Namen der beiden) steht nun Grassuppe, Sandkuchen und Blüteneis à la Jauer“, erzählen die Eltern.

Leni und Mona freuen sich über ihre neue Spielküche. (Foto: Jauer)

Wie in einer echten Küche muss übrigens auch gespült werden. Dazu diente im Frühjahr ein voll funktionstüchtiger Wasserhahn, der mithilfe eines Gartenschlauches zu bedienen ist.

Familie Fischer, Tuttlingen

„Wir – meine Frau, meine 4-jährige Tochter und ich – wollten den Ärzten, Schwestern und Helfern mit diesem Herz Mut zusprechen und unsere Anerkennung ausdrücken“, sagt Kay Fischer.

Das Holzschild im Foyer des Tuttlinger Klinikums. (Foto: Fischer)

Das selbstgebastelte Holzherz entstand im März, als Schulen und Kitas geschlossen waren. Das fertige Bastelprojekt überreichte die Familie anschließend dem Klinikum. Dort wurde es im Eingangsbereich ausgestellt.

Harald Waldrich, Spaichingen

Wer im Homeoffice arbeitet, braucht Platz. Das dachte sich auch Harald Waldrich und hat sich prompt einen neuen Schreibtisch gebaut. „Man kann nie genug Platz auf dem Schreibtisch haben und während des Lockdowns waren Baumärkte glücklicherweise nicht geschlossen. Also habe ich mir eine große Buchenplatte besorgt, an welche ich fünf Metallfüße angeschraubt habe“, erzählt der Doktorand.

Harald Waldrich hat nun genug Platz im Homeoffice. (Foto: Waldrich)

„Damit die Oberfläche beim Arbeiten ein angenehmeres Gefühl hat, habe ich das Ganze noch mit 240er Schleifpapier abgeschliffen. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.“

Rene Klotzer, Kuala Lumpur/Ravensburg

Kreativ war Rene Klotzer schon immer. „Seit knapp 2 Jahren führe ich eine Firma für Videoproduktionen und Fotografieprojekte mit Hotels und Restaurants als Hauptkunden“, erzählt der Ravensburger, der aktuell in Kuala Lumpur lebt.

Rene Klotzer hat ein altes Hobby wiederentdeckt. (Foto: Klotzer)

Da durch den Lockdown in Malaysia seine Haupteinnahmequelle weggefallen ist, hatte er plötzlich viel Freizeit. „So habe ich eine alte Leidenschaft, das Zeichnen, wieder zum Leben erweckt“, so Klotzer. Mittlerweile traue er sich sogar an Ölfarben. „Dafür hatte ich vorher nicht den Mut.”