Zur Umstellung vom Anbindestall zum Laufstall bietet das Landwirtschaftsamt Ravensburg am Donnerstag, 17., und Freitag, 18. Oktober, einen zweitägigen Workshop an. Wie das Landratsamt Ravensburg weiter mitteilt, beginnt die Veranstaltung am Donnerstag um 9.30 Uhr am Standort des Landwirtschaftsamtes in der Wangener Straße 70 in Leutkirch. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung bis zum 10. Oktober unter Telefon 07561 / 98206610 oder per E-Mail an la@rv.de ist erforderlich.

Die Referenten des Landwirtschaftlichen Zentrums Aulendorf, Mirjam Albrecht vom Landwirtschaftsamt Ravensburg sowie der Stallbauberater Herbert Pohlmann vom Landwirtschaftsamt Emmendingen, werden auf das Raum- und Funktionsprogramm für Laufställe, Gestaltungsmöglichkeiten für die Funktionsbereiche, die Förderung und Finanzierbarkeit von Stallbaumaßnahmen sowie beispielhafte Baulösungen für kleinere Bestände eingehen. Am Freitag werden im Rahmen einer Exkursion auf zwei landwirtschaftliche Betriebe gemeinsam mögliche Lösungen erarbeitet. Teilnehmer, die ihren Betrieb für die Exkursion zur Verfügung stellen wollen, melden sich bitte beim Landwirtschaftsamt, Ulrich Zinser, unter Telefon 0751 / 856123.