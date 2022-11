DER CHRISTMAS GARDEN INSEL MAINAU ERSTRAHLT SCHON BALD ERNEUT MIT FARBENPRÄCHTIGEN HIGHLIGHTS

EINZIGARTIG ILLUMINIERTER NEUER RUNDWEG ÜBER DIE INSEL MAINAU

Der Christmas Garden Insel Mainau präsentiert stolz die traumhaften Highlights seiner bald beginnenden neuen Saison! Ab dem 22. November heißt es auf der Insel Mainau nach Einbruch der Dunkelheit wieder: innehalten, staunen über Lichtkunst auf höchstem Niveau und (vor-)weihnachtliches buntes Glück genießen. Der Christmas Garden Insel Mainau verspricht eine magische Reise durch zauberhafte Phantasiewelten, garantiert ein wundervolles Open-Air-Erlebnis für Groß und Klein und hat dabei eine umwelt- und energiebewusste Umsetzung zur Energieeinsparung fest im Blick.

Vom 22. November 2022 bis zum 08. Januar 2023 lädt der Christmas Garden Insel Mainau – durchgeführt von der Christmas Garden Deutschland GmbH und der C² Concerts GmbH, beides Unternehmen der DEAG-Gruppe – unter freiem Himmel fast täglich von 17:30 Uhr bis 22:00 Uhr zum Entdecken und Innehalten ein (an den folgenden Tagen ist der Christmas Garden Insel Mainau geschlossen: am 28. November sowie am 24. & 31. Dezember 2022). Karten gibt es auf christmas-garden.de/mainau und auf myticket.de sowie unter der Tickethotline 040 - 23 72 400 30.





Christmas Garden Insel Mainau, Steps to the Moon 2021 (Foto: Dita Vollmond)

DIE NEUEN HIGHLIGHTS: WEG INS GLÜCK, LICHTERMEER, GLÜHWÜRMCHENBAUM UND VIELES MEHR!





Kein Christmas Garden gleicht dem anderen, und jede Saison steht für ein einzigartiges, glitzerndes Gesamtkunstwerk. In diesem Sinne erleben die Besucher:innen die beeindruckende Gartenlandschaft der Insel Mainau diesmal wieder aus ganz neuen bezaubernden Perspektiven. Insgesamt mehr als 30 farbenprächtige Illuminationen säumen den Rundweg, darunter viele neue visuelle Highlights mit raffinierten Soundeffekten und musikalischen Untermalungen, von denen zahlreiche wieder von dem Komponisten und Sound-Designer Burkhard Fincke individuell arrangiert wurden. Verschiedene externe Lichtkünstler beeindrucken mit ihren exklusiv für die Christmas Garden gestalteten Lichtinstallationen und garantieren mit jeder neuen Saison eine ständige kreative Weiterentwicklung. Zudem sorgt der renommierte Lichtdesigner Andreas Boehlke seit der Premiere der Christmas Garden in Deutschland 2016 für die technische und kreative Umsetzung der Events. Besinnlichkeit, Muße und Entschleunigung bilden dabei das von den Besucher:innen geschätzte Profil des Events – fernab vom hektischen Trubel der (Vor-)Weihnachtszeit.





Christmas Garden Insel Mainau, funkelnder Pfau 2021 (Foto: Dita Vollmond)

Der Christmas Garden Insel Mainau steht als Highlight für sich: Es gibt wohl kaum einen romantischeren Ort in der (Vor-)Weihnachtszeit als die leuchtende und funkelnde Blumeninsel. Zahlreiche fantasievolle Fotomotive wie die Märchenkutsche, die Magischen Waldbewohner oder der neue Glühwürmchenbaum, in den sich die 160 Jahre alte Viktoria-Linde verwandelt, laden zu kostbaren Augenblicken ein. Zum ersten Mal auf der Insel Mainau zu bewundern ist das Lichtermeer mit seinen 16.000 zu Musik programmierten Leuchtdioden auf 800 Quadratmetern Fläche oder das audiovisuell inszenierte Vogelparadies mit dreidimensionalen, leuchtenden Vogelskulpturen. Eine Augenweide sind auch das farbenprächtig illuminierte Schloss und die detailreiche Projektion auf die Schlosskirche. Mit Eleganz im Lichterglanz wird aus der gigantischen Platane in der Nähe der Schlosskirche ein leuchtendes Kunstwerk und sorgt für festliche Stimmung. Besonders romantisch wird es schließlich auf dem Weg ins Glück, wenn die Besucher:innen einen 15 Meter langen Glitzertunnel durchwandern und rundherum von Lichtzauber umgeben sind.

Christmas Garden Insel Mainau, strahlendes Schloss 2021 (Foto: Dita Vollmond)

Die Christmas Garden Deutschland GmbH hat ebenso effiziente wie behutsame Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs unternommen, so dass das Besuchserlebnis im Christmas Garden Insel Mainau erstklassiges Niveau und energetische Nachhaltigkeit vereint. Das fulminante Glanzmeer wird wie die Inszenierungen im letzten Jahr wieder unvergessliche Erinnerungen schaffen.

Christian Doll, Geschäftsführer von C2 CONCERTS GmbH: „In diesem Jahr wird der Christmas Garden die Insel Mainau mit ihrer europaweit einzigartigen Park- und Gartenlandschaft wieder in seinen faszinierenden Lichterzauber hüllen. Für eine energiebewusste Umsetzung haben wir unser Engagement noch einmal verstärkt, so dass sich die Besucher:innen unbeschwert von der märchenhaften Lichtkunst verzaubern und inspirieren lassen können.“

Mainau-Geschäftsführerin Bettina Gräfin Bernadotte: „Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen mit dem Christmas Garden Insel Mainau ein Erlebnis anbieten können, bei dem wir gemeinsam mit der Christmas Garden GmbH ein umfassendes Konzept zur größtmöglichen Einsparung von Strom erarbeitet haben.“

Und Mainau-Geschäftsführer Björn Graf Bernadotte ergänzt: „So tragen wir gemeinsam dazu bei, dass ein strahlendes Outdoor-Ereignis, mit dem wir auch an die schwedische Lichterfest-Tradition anknüpfen wollen, möglichst nachhaltig gestaltet ist.“

Christmas Garden Insel Mainau, weihnachtlicher Ententeich 2021 (Foto: Dita Vollmond)

Das gastronomische Angebot des Christmas Garden Insel Mainau verspricht in diesem Jahr wieder viele kulinarische Genüsse für alle Geschmäcker. Naschkatzen werden überdies mit einer Auswahl an süßen Leckerbissen verwöhnt, die sie beispielsweise auch auf eine geschmackliche Reise nach Schweden führen. Glühwein, heiße Cocktails und Kaffeespezialitäten dürfen natürlich ebenso wenig fehlen wie der traditionelle Schwedische Weihnachtsglögg.

Im Rahmen einer Kooperation mit der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH werden Kombitickets angeboten, die den Schiffstransfer mit der MS Insel Mainau - dem jüngsten und ersten elektrischen Mitglied der BSB-Flotte - von/nach Unteruhldingen beinhalten. Die Kombitickets werden jeweils für die Öffnungstage freitags und samstags im Zeitraum 25.11. bis 18.12.2022 und ab dem 19.12.2022 montags bis sonntags angeboten.

Die genauen Abfahrtszeiten sind unter christmas-garden.de/mainau zu finden.

Christmas Garden Insel Mainau, Eleganz im Lichterglanz 2021 (Foto: Dita Vollmond)

FOTOWETTBEWERB UND GEWINNSPIEL

Die mit Herzblut inszenierten Installationen bieten unzählige Vorlagen für spannende, verspielte oder romantische Fotomotive. Kreative Besucher:innen können ihre Fotos mit dem Hashtag #ilovechristmasgarden auf Instagram posten und auf diese Weise am Fotowettbewerb teilnehmen. Unter den besten Schnappschüssen wird eine Reise für zwei Personen zum Christmas Garden Paris 2023 inkl. An- und Abreise und Übernachtung sowie Tickets für den Christmas Garden (an einem deutschen Standort freier Wahl) im nächsten Jahr verlost.