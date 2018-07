Volvo S60: Charmeoffensive aus dem Crashzentrum

Hamburg (dpa-infocom) - Es ist ein bisschen wie damals in der Schule: Dort zollte den Strebern zwar auch jeder Respekt und Anerkennung. Doch auf den Partys standen sie dann meist alleine am Buffet. So ähnlich müssen sich auch die Entwickler von Volvo fühlen.

Mehr Sexappeal am Start

Denn natürlich werden die Schweden allseits für ihre vorbildliche Sicherheitstechnik gelobt. Aber für den großen Verkaufserfolg mangelt es ihren Autos bislang einfach an Sexappeal. Das wollen sie nun mit aller Macht ändern und starten deshalb mit dem S60 eine Art Charmeoffensive aus dem Crashzentrum. Wenn die neue Limousine in Deutschland Mitte September zu Preisen ab 27 000 Euro auf die Straße kommt, soll sie nicht nur das sicherste, sondern auch das schönste und agilste Auto der gehobenen Mittelklasse werden.

Schwungvolle Linien statt Ecken und Kanten

Eine Schlüsselrolle spielt dabei natürlich das Design, das sich längst vom früheren Idealmaß des rechten Winkels verabschiedet hat. Statt Ecken und Kanten gibt es nun noch schwungvollere Kurven, kräftige Muskeln und die Silhouette eines Coupés. Außerdem steht der deutlich breitere, aber mit 4,63 Metern kaum längere S60 nun satter auf der Straße und wirkt im Rückspiegel ungewohnt angriffslustig.

Auf der Landstraße ein Pulsbeschleuniger

Auch die Ingenieure mussten ihre Prioritäten ändern. Wollte ein Volvo früher eher als Kilometerfresser den Blutdruck senken, soll er jetzt mit straffer Sportlichkeit den Puls beschleunigen. Deshalb wird der S60 grundsätzlich mit einem strammen Sportfahrwerk ausgeliefert und bekommt eine überraschend direkte Lenkung. So lässt er sich an der kurzen Leine scharf und präzise durch die Kurven führen und hübsch nahe an der Ideallinie halten. Doch keine Sorge: Bei aller Dynamik büßt die Limousine nicht ihre Langstreckentauglichkeit ein.

Der Reiz des großen Diesels

Besonders gut zum Wechselspiel zwischen engen Kurven und langen Geraden passt der stärkste Diesel, den man auf Wunsch auch mit Allradantrieb bekommt. Mit einer fast stoischen Ruhe mobilisiert der 2,4 Liter große Fünfzylinder 205 PS und hat mit 420 Nm allemal genügend Kraft, um den stattlichen Schweden flott in Fahrt zu bringen. Immerhin schafft er es in 7,8 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht 235 km/h. Auch der Verbrauch von 5,9 Litern geht in Ordnung, steigt aber mit Automatik um 0,8 und mit Allrad um weitere 0,5 Liter.

Spartechnik nur für ein Modell

Daneben bietet Volvo zum Start noch einen zweiten Diesel mit zwei Litern Hubraum und 120 kW/163 PS, einen Sechszylinder-Benziner mit 224 kW/304 PS und einen neuen Benzin-Direkteinspritzer mit Turbolader, der aus zwei Litern Hubraum 149 kW/203 PS schöpft. Später folgen drei weitere Benziner mit 110 kW/150 PS bis 176 kW/240 PS und der 85 kW/115 PS starke Spardiesel, für den Volvo einen Normverbrauch von 4,3 Litern avisiert. Leider ist diese Version vorerst als einzige mit Start-Stopp-Technik bestückt. Da ist die Konkurrenz viel weiter.

Der Innenraum ist nordisch nüchtern

Während der Wagen von außen manchen Oberstudienrat verschrecken und auf der Straße viele Stammkunden überraschen könnte, bleibt innen alles beim alten. Zwar ist die Materialauswahl ein wenig vornehmer, die Verarbeitung etwas liebevoller und die Instrumentierung etwas moderner. Doch kaum nimmt man auf den weichen Sesseln Platz, wähnt man sich in der kühlen und unaufgeregten Atmosphäre einer noblen Hotellounge in Stockholm oder Kopenhagen. Allerdings gibt es dank 2,78 Metern Radstand nun etwas mehr Platz. Dafür muss man hinten beim Einsteigen den Kopf etwas einziehen und das Gepäck durch eine kleine Luke in den nur 380 Liter großen Kofferraum hieven.

Aufpreis für neueste Sicherheitstechnik

Obwohl es ihnen diesmal vor allem auf Emotionen ankommt, haben die Ingenieure ihre Expertise nicht unter den Tisch gekehrt. Vor allem bei der Sicherheitsausstattung will Volvo wieder Maßstäbe setzen und rüstet das City Safety-System weiter auf. Konnte es bislang nur Auffahrunfällen entschärfen oder verhindern, erkennt es mit Hilfe von Radar- und Videokameras nun sogar Fußgänger und steigt automatisch in die Eisen, bevor es zu spät ist. Allerdings muss man den Fortschritt teuer bezahlen: Während sechs Airbags ebenso serienmäßig sind wie das ESP oder die Basisfunktion von City-Safety, steht die Fußgängererkennung mit 1700 Euro in der Liste. Dann bestellt man lieber gleich das große Assistenzpaket und bekommt für weitere 250 Euro noch einen Müdigkeitswarner und den Wächter für den Toten Winkel.

Fazit: Schritt nach vorn, aber nicht spitze

Der neue S60 sieht gut aus, fährt noch besser, hat einen attraktiven Grundpreis und glänzt mit viel moderner Technik. Deshalb ist den Schweden ganz sicher ein großer Schritt nach vorn. Zum unbestrittenen Spitzenplatz reicht es dem Volvo aber nicht. Denn auch Konkurrenten wie der 3er BMW, der Audi A4 oder die Mercedes C-Klasse rühmen sich zurecht als sportlich, sparsam, schön und sicher.

Datenblatt: Volvo S60 D5 AWDMotor und Antrieb:Fünfzylinder-Commonrail-DieselHubraum:2400 ccmMax. Leistung:151 kW/204 PS bei 4 000 U/minMax. Drehmoment:420 Nm bei 1 500 - 3 250 U/minAntrieb:AllradantriebGetriebe:Sechsgang-AutomatikMaße und Gewichte:Länge:4628 mmBreite:1865 mmHöhe:1484 mmRadstand:2776 mmLeergewicht:k.A.Zuladung:k.A.Kofferraumvolumen:380 LiterFahrdaten:Höchstgeschwindigkeit:225 km/hBeschleunigung 0-100 km/h:8,1 sDurchschnittsverbrauch:7,3 Liter/100 kmReichweite:k.A.CO2-Emission:194 g/kmKraftstoff:DieselSchadstoffklasse:EU5Kosten:Basispreis der Modellreihe:27 000 EuroGrundpreis des D5 AWD:38 550 EuroTypklassen:k.A.Kfz-Steuer pro Jahr:376 Euro/Jahr(alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke)Wichtige Serienausstattung:Sicherheit:ESP, Front-, Seiten- und Vorhangairbags, City-Safety- System gegen AuffahrunfälleKomfort:Klimaanlage, elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, CD-Radio