Volvo-Fahrerin missachtet an Einmündung Stoppstelle

Bei einem Unfall am Donnerstag wurden zwei Fahrerinnen bei Mietingen-Baltringen verletzt. Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 37-jährige Fahrerin eines Volvos in der Äpfinger Straße. Beim Einbiegen in die K 7507 übersah sie wohl eine 31-Jährige, heißt es im Bericht der Polizei. Diese war in einem Citroen unterwegs und fuhr, von Äpfingen kommend, in Richtung Baltringen. Sie hatte Vorfahrt. Laut Polizei stießen die beiden Autos im Bereich der Einmündung nahezu frontal zusammen. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in eine Klinik. Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, die 37-Jährige leicht verletzt. Abschlepper räumten sowohl den Volvo als auch den Citroen von der Straße. Durch die Feuerwehr musste die Straße für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50 000 Euro. Der Verkehrsdienst Laupheim ermittelt nun, weshalb die Fahrerin des Volvos den Citroen übersah, so die Polizei in ihrem Bericht.