Voltigierturnier Schwabmünchen

Neuravensburg/Lindau - Am 9. Oktober nahmen Longenführerin Roswitha Ehrle und ihr Pferd Quintus gemeinsam mit Einzelvoltigiererin Jenny Woller der Reitergruppe Neuravensburg an einem Voltigierturnier in Schwabmünchen teil.

Die Lindauerin startete in der Klasse S U21 Einzel. Hier werden Pflicht, Kür und ein Technikprogramm, eine Art Pflichtkür, gezeigt. Im Endergebnis nach allen drei Programmen rangierte Jenny sich mit einer tollen Leistung ganz knapp auf Platz 3 ein. Für große Freude sorgte jedoch, dass sie sich in dem starken Starterfeld von fünf Einzelvoltigierern, die größtenteils in einer höheren Leistungsklasse voltigieren, den ersten Platz im Technikprogramm erturnen konnte.

Der Turniertag endete zufriedenstellend mit der Ankunft im Heimatstall Strodel in Baind, wo sich das Team nun auf die württembergische Meisterschaft vorbereitet.