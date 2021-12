Vollzeit- und Vollblutpolitiker: Niko Reith stürzt sich in die Landtagsarbeit

Der FDPler Niko Reith ist der Abgeordnete, der zurückkam. 2014 für Leopold Grimm in den Landtag nachgerückt, schaffte er es bei der Wahl 2016 nicht mehr, trat umso motivierter aber 2021 an – mit Erfolg. Jetzt stürzt er sich in die Arbeit, hat unter anderem zwei Sprecherämter in der FDP-Fraktion übernommen. Wenn es nach ihm geht, gibt er das Mandat so schnell nicht mehr her. „Ich bin Vollblutpolitiker“, verriet er im Gespräch mit Redakteurin Dorothea Hecht.

Ihren Pressemitteilungen und Social-Media-Accounts nach zu urteilen, sind Sie viel im Wahlkreis unterwegs. Sie sagen auch selbst, dass Sie die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen. Würden Sie sagen, Sie sind mehr unterwegs als andere Abgeordnete?

Das weiß ich nicht, das steht mir auch nicht zu, das zu bewerten. Ich bin fleißig unterwegs, das sehe ich an meinen Kilometern. Aber das würde ohne mein Team – ein Büroleiter im Wahlkreis und zwei Mitarbeiter in Stuttgart – nicht gehen. Aber eigentlich müssen Sie da meine Frau fragen, wie viel ich unterwegs bin.

Was würde sie sagen?

Dass ich mehr daheim sein könnte. Aber sie sieht, dass ich mein Amt mit Leidenschaft und Begeisterung mache und Feuer in den Augen habe, und das tut uns ja allen gut, wenn ich zufrieden heimkomme und nicht gefrustet. Ich möchte nicht in die Kategorie der Politiker fallen, die nicht mehr da sind, wenn sie einmal gewählt sind. Ich will da sein für meine Wählerinnen und Wähler. Das mache ich auch für unsere Demokratie. Die repräsentative Demokratie hat sicherlich ihre Schwächen, aber ich wüsste keine bessere. Und ich möchte sie verteidigen können, wenn sie jemand angreift. Das kann ich nur, wenn ich draußen bei den Leuten bin.

Sie haben auch noch einen Beruf und andere Ämter – kriegen Sie denn alles unter einen Hut?

Mein Hauptberuf liegt auf Eis, das ist klar, im Moment bin ich Vollzeit- und Vollblutpolitiker. Aber die Gremienarbeit im Gemeinderat Donaueschingen und im Kreistag ist mir schon wichtig, weil sich dort die Landesentscheidungen unmittelbar auswirken.

Kriegen Sie nicht den einen oder anderen Seitenhieb ab? Die Landespolitik kommt in den kommunalen Gremien nicht immer gut weg.

Bisher habe ich mich daran beteiligt, wir waren ja immer in der Opposition (lacht). Jetzt hat sich das, zumindest auf Bundesebene, geändert. Ich möchte da aber konstruktiv sein, ich biete gerne meine Zusammenarbeit an.

Haben Sie einen Draht nach Berlin?

Ja, den habe ich, zumindest in die FDP-Ministerien. Ich hatte mit vielen FDP-Ministern schon zu tun, das ist auch wichtig, weil die Themen uns vor Ort betreffen. Digitalisierung, Schienen- und Straßenbau, Sanierung. Wir haben auch im Wahlkreis noch Nachholbedarf, was Brückensanierungen angeht. Die Ortsumfahrung Immendingen ist auch so ein Thema, das werde ich versuchen voranzutreiben.

Können Sie im Land in der Opposition denn etwas voranbringen?

Ja, das geht schon. Beim Programm InvestBW entscheidet zum Beispiel der Wirtschaftsausschuss, nicht die Regierung. Da haben wir schon einige Millionen Euro in den Landkreis bringen können. Da kann ich auch auf die Firmen vor Ort zugehen und sagen, das wäre doch was für euch, schaut es euch mal an. Auch bei kleineren Corona-Entscheidungen konnten wir schon etwas ändern. Meistens passiert es in den Ausschüssen, dass man etwas voranbringt und die Regierung schreibt es sich dann selbst auf die Fahnen.

Zu Corona: Wie gehen Sie denn mit Leuten um, die diese Maßnahmen überhaupt nicht nachvollziehen können oder sogar Corona-Leugner sind?

Ich spreche mit ihnen, das ist mir wichtig. Zum einen um zu erfahren, was es da gerade für Neuigkeiten gibt in dieser Blase. Zum anderen auch um sie davon zu überzeugen, dass sie auf dem Holzweg sind. Erfahrungsgemäß: Mit einem Drittel lohnt es sich nicht zu sprechen, da kommt man nicht vorwärts. Bei zwei Dritteln liegt es aber meist an nicht ausreichender Information, nicht nur von Staatsseite. Manche sind auch nicht fähig, mit Aussagen in sozialen Medien richtig umzugehen und sie richtig einzuordnen. In Gesprächen versuche ich wirklich zum Kern zu kommen und die Leute zu fragen, ob sie eine Idee haben, wie es besser laufen könnte. Oft kommt dann schnell gar nichts mehr. Aber es kann ja durchaus sein, dass ich selbst nicht in allen Bereichen objektiv unterwegs bin. Ich lerne da gerne dazu.

Hat Corona die Gesellschaft gespalten?

Das empfinde ich nicht so und will diese Legende nicht weiter vorantreiben. Wenn ich mir anschaue, was im Ahrtal passiert ist oder die Anfangsphase der Flüchtlingsbewegung, dann sehe ich eine solidarische Gesellschaft. Wir sind eher eine pluralistische Gesellschaft mit vielen verschiedenen Meinungen. Dass politische Entscheidungen die extremen Meinungen, die es momentan gibt, manchmal auch befördern, erkenne ich schon an.

Sie sind auch bei Facebook und Instagram unterwegs. Nervt es Sie manchmal, dass nur Themen wie Corona eine Massenwirkung erzielen und Sie mit anderen Themen gar nicht so vorkommen?

Man merkt schon, dass bei Themen mit „Kittel-Brenn-Faktor“ mehr Kommentare und Reaktionen kommen, nicht nur in Social Media. Aber so ist das G’schäft, das ist so. Das muss man sich bewusst machen und darauf kann man ja auch reagieren. Ich finde es aber auch wichtig, mal gegen den Strom zu schwimmen und Themen zu platzieren, die nicht die große Menge interessieren. Wenn es zum Beispiel um barrierefreie Toiletten geht, da kommt aus dem Kreis der Betroffenen relativ viel Rückmeldung, aber andere interessiert es gar nicht. Das merke ich auch in den Gremien: Da kommen dann wieder die Bedenkenträger. Da weiß ich dann, da muss ich ausdauernder sein, wenn es mir wichtig ist. Des is G’schäft.

Was gibt es noch, das Sie in der Wahlperiode umsetzen wollen?

Erstmal finde ich es schade, dass wir es bei der Wahlrechtsreform nicht geschafft haben, festzuschreiben, dass wir das Parlament kleiner machen. Das schadet der Politik, wenn so agiert wird, dass der Bürger das Gefühl hat: Die machen es für sich selbst, zurückstecken wollen sie nicht. Ansonsten ist sicherlich die Umgehung Immendingen ein großes Projekt, das mich beschäftigt. Und ich will die digitale Infrastruktur vor Ort vorantreiben, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Verwaltung. Im Gesundheitsbereich haben wir da große Mängel, das hat die Corona-Pandemie jetzt gezeigt. Es geht nicht nur um schnelles Internet, sondern auch um das Mobilfunknetz. Und klar, bei der EU-MDR, da bin ich gerne bereit, mich immer wieder für die Anliegen einzusetzen.