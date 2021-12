Volltreffer: 100.000 Euro gehen nach Überlingen

Adventsglück in Überlingen: Bei der Ziehung am vergangenen Samstag hat eine noch unbekannte Tipperin oder ein Tipper einen Treffer gelandet und 100.000 Euro gewonnen. Laut Pressemitteilung spielte der Glückspilz vom Bodensee den Lotto-Klassiker 6 aus 49 und nahm zusätzlich für fünf Euro an der Glücksspirale teil.

Eine lohnende Investition: Die sechsstellige Gewinnzahl 585744 der Rentenlotteriestimmte exakt mit den letzten sechs Ziffern der Losnummer überein. Der Volltreffer ist genau 100.000 Euro wert – „komplett steuerfrei und auf einen Schlag ausbezahlt“, wie es heißt. Wer hinter dem Gewinn steckt, ist der Lotto-Gesellschaft noch nicht bekannt.

Quittung vorlegen und Gewinn einkassieren

Der Glückspilz gab seinen Spielschein anonym in einer Überlinger Annahmestelle ab. Zum Abruf der 100.000 Euro muss der Gewinner nun die gültige Spielquittung vorlegen. Diese kann in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale eingereicht werden.

Den letzten Großgewinn in Überlingen hatte es der Mitteilung zufolge im November 2019 gegeben. Seinerzeit freute sich ein Lotto-Spieler ebenfalls über 100.000 Euro aus der Glücksspirale.