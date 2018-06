Wegen einer Veranstaltung wird die K3328 in Ruppertshofen-Tonolzbronn am Sonntag, 10. Juni 2018 von 10.30 bis 13.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, Ruppertshofen-Tonolzbronn in diesem Zeitraum weiträumig zu umfahren.