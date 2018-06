Volleyballerinnen starten in EM - Goldmedaille als Ziel

Halle/Westfalen (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen wollen heute den Grundstein für den EM-Triumph legen. Mit einem Auftakterfolg gegen Außenseiter Spanien möchte sich die Mannschaft vor heimischem Publikum in Halle/Westfalen Rückenwind für die Titelmission holen. Ziel ist das Endspiel am 14. September in Berlin. Die weiteren Gegner der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes sind am Samstag die Niederlande und zum Abschluss der Gruppenphase die Türkei am Sonntag.