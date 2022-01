Volleyballerinnen des TSB stehen im Pokal-Halbfinale

Die Volleyballerinnen des TSB Ravensburg sind mit zwei Siegen im Bezirkspokal ins neue Jahr gestartet. Der Bezirksligist gewann zunächst das Achtelfinale gegen den VC Baustetten III aus der A-Klasse 1 mit 3:0 (25:15, 25:7, 25:19) und anschließend das Viertelfinale gegen die BSG Immenstaad aus der A-Klasse 2 mit 3:2 (25:23, 16:25, 25:27, 25:20, 15:13). Damit hat sich der TSB für das Final-Four-Turnier am Samstag, 9. April, qualifiziert. Das Halbfinale komplettieren der VC Baustetten II, die SG Ochsenhausen/Biberach und die TG Biberach II.

Im Achtelfinale brauchten die Ravensburgerinnen laut Mitteilung etwas, um gegen den VC Baustetten III ins Spiel zu finden. Der TSB steigerte sich jedoch, gewann den ersten Satz klar mit 25:15 und dominierte den zweiten Satz mit druckvollen Aufschlägen und platzierten Angriffen (25:7). Der dritte Satz fiel laut TSB unter die Kategorie „nicht schön, aber effektiv“ (25:19).

Gegen die BSG Immenstaad war es im Viertelfinale von Beginn an ein offener Schlagabtausch mit sehenswerten Ballwechseln. Durch Kampfgeist, starke Abwehrarbeit und gezielte Angriffe schaffte es Ravensburg in den Tiebreak. Dort lag der TSB schnell vier Punkte zurück. Die Ravensburgerinnen wollten das Spiel aber unbedingt gewinnen, steigerten sich in der Abwehr und im Block und drehten den Tiebreak. Nach einigen schönen Punkten holte sich Ravensburg den entscheidenden Satz mit 15:13. „Besser hätte 2022 nicht beginnen können“, teilte der TSB mit.