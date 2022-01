Volley Youngstars unterliegen erfahrenen Freiburgern

Die Volley Youngstars haben ihr Auftaktspiel nach der Weihnachtspause gegen die FT 1844 Freiburg mit 0:3 (29:31, 13:25, 15:25) verloren. Es war eine verdiente Niederlage, da die erfahrenen Breisgauer die Partie am Sonntag über weite Strecken dominierten. In der 2. Volleyball-Bundesliga steht der Bundesstützpunkt damit auf dem elften Rang. Die FT, die außerdem am Samstag beim TSV Mimmenhausen mit 1:3 (25:20, 27:29, 22:25, 22:25) verlor, belegt zurzeit den sechsten Platz.

Nach der Pleite in Salem sah es anfangs so aus, als könnte am Sonntag die nächste Pleite für die FT drohen. Die Häfler legten nämlich gut los, und erzielten unter der Regie von Zuspieler Milan Kvrzic Punkt für Punkt. Damit hielt das Team von Trainer Adrian Pfleghar die badischen Gäste auf Abstand – die Youngstars waren dem Satzgewinn nahe. Allerdings ließen die Gastgeber am Ende trotz bester Chancen vier Satzbälle ungenutzt. Anders machten es die Gäste aus Freiburg, die einen Satzball zum 31:29 verwandelten.

Ärger beeinflusst die Leistung

„Auch wenn Hallensprecher und DJ Frank Zender, der diesmal das Mikrofon seiner Tochter Laura überließ, es mit flotten Rhythmen übertönte: Der Faden war gerissen“, heißt es in der Mitteilung der Youngstars. „Nach dem ersten Satz haben wir uns alle so geärgert, dass wir als Team nicht mehr funktioniert haben“, bestätigte der enttäuschte Kapitän Silvio Hellrigl im Anschluss. Die erfahrenen Freiburger mit dem ehemaligen Youngstar Oliver Hein in ihren Reihen dominierten das weitere Spielgeschehen, und holten sich zwei Durchgänge mit 25:13 und 25:15. Das Spiel war damit vorbei: Die Häfler haben in der ersten Begegnung des Jahres eine letztlich deutliche 0:3-Pleite einstecken müssen.

Einen großen Anteil am Sieg der Gäste in der Messehalle B4 in Friedrichshafen schrieb Pfleghar dem Freiburger Pascal Ristl zu, der sich über die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler des Spiels (MVP) freuen durfte. Die silberne MVP-Medaille erhielt Youngstar Anton Jung.

Das Resümee von Pfleghar fiel nüchtern aus. „Nach der langen Spielpause haben wir gesehen, woran wir alles arbeiten müssen“, kommentierte der Bundesstützpunkttrainer, der sein Team nun auf das kommenden Sonntag anstehende Duell beim Tabellenführer Karlsruhe vorbereitet.