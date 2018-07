Volkweins Bild-Karten sollen den Spendentopf füllen

Zu Pinsel und Farbe hat Dr. Dieter Volkwein schon vor drei Jahren gegriffen. Sein farbenprächtiges Bild, das das Allgäu und Togo, eine Fußball und Kontinente überschreitende Freundschaft, symbolisiert, stellte Volkwein schon bei der Auftaktveranstaltung zu „Wangener helfen Afrika“ vor. Seit vergangener Woche ist es auch als Postkarte erhältlich und soll helfen, den Spendentopf zu füllen.

Von unserer Mitarbeiterin Susi Weber

Der Grundstein für das 500 Stunden Werk von Dr. Dieter Volkwein wurde ausgerechnet auf dem Zahnarztstuhl gelegt. „Dr. Igor Wetzel fragte meine Frau, ob ich nicht etwas für den Togoverein tun könnte“, erzählt der 67-jährige Deuchelrieder. Schmunzelnd fügt er hinzu: „In einem Anfall jugendlichen Leichtsinns habe ich ,Ja‘ gesagt.“

Die Bildidee war schnell geboren: „Es sollte etwas sein, das Wangen, das Allgäu mit Togo und mit Afrika verbindet.“ Und was lag da näher, als mit Symbolen, mit viel Farbe, aber auch mit einem gewissen Augenzwinkern ans Werk zu gehen? Ein fröhliches, ein heiteres Bild ist im Laufe von zwei Jahren entstanden. Auf ihm sind eine Kuh und Löwe „Goleo“ als die Symboltiere der Region Allgäu und der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, ein togolesischer Nationalspieler, ein Pauke schlagender Allgäuer Bauer und eine Krähe zu sehen. Und viele kleine, liebevolle Details sowie immer wieder Flaggen.

Der künstlerische Brückenschlag gilt aber nicht nur Wangen und Togo, er verbindet auch die beiden Fußball-Weltmeisterschaften 2006 und 2010. „Togo zu Gast bei Freunden“ lautete vor vier Jahr das Motto, als die togolesische Mannschaft während der WM in Wangen weilte. „Wangener helfen Afrika“ heißt 2010 die Losung: Mindestens 8000 Euro sollen anlässlich der Fußball-WM in Wangen wie auch an 31 anderen Orten gesammelt werden, um hilfsbedürftigen Kindern aus Afrika kostenfreie ärztliche Behandlungen zukommen zu lassen.

„Alles, was diese Summe übersteigt, geht in den Topf der Afrika-Hilfsaktionen, die bereits bestehen“, erklärt Wetzel. In Wangen sind das die Ugandahilfe der Familie Riese, die Uganda-AG des Rupert-Neß-Gymnasiums und die Togohilfe Wangen – Bildung als Chance. Letzterer hat Volkwein sein Bild gespendet. Togohilfe-Vorsitzender Hermann Selbherr organisierte die Unterschrift von „Kaiser“ Franz Beckenbauer, die auf den Karten zu finden ist. Damit schließt sich auch ein weiterer Kreis: Beckenbauer überreichte Wetzel 2006 den Bambi für sein damaliges Hilfsprojekt „Wangen hilft Togo“. „Beckenbauers Unterschrift ist eine hohe Ehre“, sagt Wetzel: „Und sie ist alles andere als selbstverständlich.“

Volkweins fast 13 Kilogramm schweres Original ist ab sofort als Dauerleihgabe im Haus Waltersbühl im Eingangsbereich zu besichtigen. „Einen Großteil der von Volkwein für das Bild festgesetzten 5000 Euro hat der Württembergische Fußballverband übernommen“, sagt Hotelier Dieter Kieninger. Die Digitalisierung des Bildes, das Einbringen des Beckenbauer-Schriftzuges und einen Erstdruck hat das Reprostudio Thomas Ehinger aus Elitz, den Druck der 10 000 Die Druckerei Sauter zum Nulltarif übernommen.

Bei der Mini-WM in der vergangenen Woche wurden bereits 750 Karten verkauft. „Es läuft“, sagt Niko Endres, Koordinator des Hilfsprojektes „Wangener helfen Afrika“. Im Spendentopf haben sich bislang Gelder der Eine-Welt-Sänger von Bruno Sontheim, zweier auf Geschenke verzichtender Geburtstagskinder, der finanzielle „Startschuss“ von Wangens Stadtpate Walter Kasper, Erlöse aus Kinderspielsachenverkäufen und Flohmärkten und andere Privatspenden gesammelt. Mit der Haarschneideaktion am Samstag, der Benefizaufführung der „Zauberflöte“ am 9. Juni und anderen Projekten werden sicherlich noch einige tausend Euro folgen. Bereits jetzt beläuft sich die Gesamtspendensumme aller am Projekt „Wir helfen Afrika“ teilnehmenden Städte auf 300 000 Euro. Dr. Dieter Volkwein ist glücklich, Teil eines großen Ganzen zu sein: „Da mithelfen zu können, da dabei zu sein – das ist ein gutes Gefühl!“

INFO: Postkarten können im Haus Waltersbühl, bei Kürschner Mayer und bei anderen Geschäften der Leistungsgemeinschaft zum Preis von einem Euro erworben werden. Am kommenden Samstag werden sie auch bei der Haarschneideaktion der SZ auf dem Marktplatz verkauft. Auch den Schulen sollen die Karten angeboten werden. „Schön wäre es, wenn daraus ein kleiner Wettstreit unter dem Motto „Wer verkauft am meisten?“ entsteht“, sagt Dr. Igor Wetzel, Initiator der Initiative „Wir helfen Afrika“. Für das Hilfsprojekt ist auch ein Spendenkonto eingerichtet (Kreissparkasse Ravensburg, Bankleitzahl 650 501 10, Kontonummer 101 082 848). Informationen zum Gesamtprojekt können unter der Homepage www.wir-helfen-afrika.de eingeholt werden.