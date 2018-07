Volkswagen steigt ins Carsharing ein

Wolfsburg (dpa/tmn) - Unter dem Namen Quicar startet Volkswagen im Herbst sein erstes Carsharing-Projekt. Als Teststadt hat sich der Autobauer Hannover ausgesucht. Wie hoch die Miete sein wird, wurde ebenfalls bekannt gegeben.

Volkswagen bietet Carsharing an. Für 20 Cent je Minute können Kunden in der Teststadt Hannover voraussichtlich ab Ende Oktober einen von 200 Golf 1.6 TDI BlueMotion an rund 50 Stationen leihen. Versicherungen und Sprit sind in der Gebühr enthalten. Mindestmietdauer ist eine halbe Stunde. Zuvor muss sich der Kunde gegen eine Gebühr von 25 Euro registrieren lassen. Während die Zahl der Stationen in Hannover auf 100 anwachsen soll, steht die Ausweitung von Quicar auf andere Städte noch nicht fest: „Es gibt keine konkreten Pläne, wir schließen es aber auch nicht aus“, sagte ein Konzern-Sprecher.