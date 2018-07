Volkstänze begeistern erst im zweiten Teil alle Besucher

Während die einen von einem mitreißenden Abend voller Musik und Tanz schwärmten, zeigten sich die anderen enttäuscht. Von langweilig war da ebenso die Rede wie davon, dass man für den Eintritt von 15 Euro mehr erwartet hätte. Wie so oft wird die Wahrheit wohl genau in der Mitte liegen. Denn was sich in der ersten Hälfte als "zu viel Schwäbisches Allgäu" präsentierte, wurde nach der Pause wieder wettgemacht. Hier konnte in der Tat die vom Vorjahr noch in guter Erinnerung gebliebene bunte und Lebensfreude versprühende Welt der Volkstänze erlebt werden.

Wolfram Benz aus Eglofs war es, der nicht nur die Moderation übernommen hatte, sondern der auch seine liebe Mühe mit dem ausufernden Programm hatte. Leider hielten sich genau jene Gruppen nicht an die vereinbarte Zeit, die eigentlich nicht zu den angekündigten reinen Volkstanzgruppen gezählt werden konnten.

Bis auf Tanzlehrer Avi Palvari nicht aus Israel kommend, sondern aus Teilnehmern eines in den vorangegangen Tagen erfolgten Workshops bestehend, war "Hora Israel" allenfalls nett anzusehen. Und auch auf die beim Kultursommer 2008 umjubelt aufgenommene Gruppe aus Tadschikistan mit dem klangvollen Namen "Die Rosen" wartete man vergebens. Dafür gab es von Regina Capriotti und einer Partnerin gezeigte "Orientalische Tänze der Volkshochschule Wangen".

Traumhaft dagegen das Tanzpaar Marija Rybakova und Artjom Abdourakhmanov aus Tscheljabinsk. Vor allem der auf der Bühne "zelebrierte" Tango war Tanzkunst in Vollendung. Wie auch die anderen russischen Tänzer der Formation "Malachit" durch eine großartige Choreographie begeisterten. In der Tat waren hier die "Bravo"-Rufe überaus berechtigt.

Schön und begabt ebenso die 14 bis 16 Jahre alten Balletteusen aus Budapest. Unter der Leitung von Anna Zoltan wusste "vonZArt" ebenso traditionelle Tänze wie modernen Ausdruckstanz gekonnt umzusetzen. Nicht zuletzt ist die mallorquinische Volkstanzgruppe "Calabruix" zu nennen, die zeigte, wie man "von Klein bis Groß auf den Straßen improvisiert tanzt". Davon war beim "Fandango del Amor" auf jeden Fall eine Menge zu spüren.

Zum Abschluss gab es einen "choreographischen Tanz" aller beteiligten Gruppen. Und der war so mitreißend, dass er nicht nur wiederholt werden musste, sondern in eine "Volkstanzsession" einmündete, zu der Jean-Jacques Schalekamp mit seinem Dudelsack den Ton angab.

Von unserer MitarbeiterinVera Stiller