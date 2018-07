Volkslieder sprechen einer Generation aus dem Herzen

Die Konturen der Schwäbischen Seele wiederspiegeln sich in Gedichten von Rösle Reck und in Volksliedern auf eine ganz besondere Weise. Beide Gattungen haben sich in einem langen Abend verbunden und im dem Publikum ein starkes Heimatgefühl wiedererweckt. Josef Kugler hat mit Eugen Neher aus Granheim und Adlerwirt Wolfgang Eberhart zum jährlichen Heimatabend alle eingeladen, die gerne singen. Die Einladung ist von vielen gehört worden, sie strömten in das Nebenzimmer der Wirtschaft.

Singen verbindet eine Generation, die in dem Repertoire der Volkslieder aufgeht. „Es soll heute ein schöner Abend werden, an dem alle aus Herzenslust mitsingen können“, freute sich Kugler und traf tatsächlich die Vorfreude der Gäste. Kugler und Neher spielten mit ihrem jugendlichen Elan auf dem Akkordeon auf. „Guten Abend, Guten Abend ihr alle hier beisamm“, und schon entfaltete sich eine beschwingte Stimmung. Erinnerungen an die Jugendzeit wurden wach. Damals gab es keinen Fernseher, man sang oft bis weit in die Nacht hinein. So sollte es auch an diesem Abend im Adler wieder kommen.

Heimat, Liebe, Treue und Untreue, Sehnsucht, Freude, Arbeit, Wandern und auch Tragisches sind viel besungene Themen. Es sind gute Texte von Theodor Storm, Josef von Eichendorff, Wolfgang von Goethe und Theodor Fontane; es sind Kulturgüter, die drohen verloren zu gehen, weil die junge Generation in diesen Liedern nicht mehr beheimatet ist. Umso kostbarer war der Abend im Adler.

Leider konnte die Mundartdichterin Rösle Reck aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen, um selber aus ihren Büchern zu lesen. Dies übernahm Kugler selbst. In Blöcken von drei Gedichten trug er schwäbische Texte vor. Recks Gedichte erzählen vom Alltag im Dorf, in den Familien und auf den Bauernhöfen. Feinfühlig beschreibt sie Ereignisse, die sie mit schwäbischen Gemüt formuliert. Nicht umsonst hat Martin Walser im Anhang seines biografischen Romans „Der springende Brunnen“ ein Lanze für die Mundart gebrochen. Auf Schwäbisch kann man Dinge so präzise formulieren, auf Hochdeutsch muss man sie umschreiben, erklären. Eck dichtet wie ihr die Seele gewachsen ist und spricht einer ganzen Genration aus dem Herzen. Vorzüglich las Kugler mit fester Stimme und in seiner liebenswerten Art vor. Reck besingt die Schönheit der Schwäbischen Alb, beschreibt wie alte Häuser abgerissen werden, erzählt wie es früher auf dem Acker bei der Ernte war. Sie hält für immer Impressionen über einen Begriff, der auch zunehmend verloren geht: Hoimet. Eugen Neher trug eigene Texte vor und besang das Leben im Teilort Granheim. Auch dies war ein Loblied auf die Heimat.

Eugen Kugler sang Solo das Lied „Wohlauf noch getrunken“ in der Kunstfassung von Robert Schumann und in der Volksliedfassung. Das Publikum war begeistert. Rösle Reck zuliebe sangen alle gemeinsam „Sah ein Knab ein Röslein stehn“. Und schließlich endete der Abend mit dem Lied „Kein schöner Land in dieser Zeit“. Viele regten an, den Abend bald möglichst zu wiederholen.