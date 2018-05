Volkskrankheit Verstopfung

Der „Infotreff Gesundheit“ dreht sich am Mittwoch, 23. Mai, um die Problematik der Verdauungsstörungen, allen voran der Verstopfung. Dr. Bert Grießhammer, Oberarzt der Rotkreuzklinik Lindenberg, informiert ab 19 Uhr im Foyer des Löwensaals über ihre Ursachen, die Therapie und Vorbeugungsmöglichkeiten, teilt die Klinik mit.

Verstopfung, auch Obstipation genannt, ist für viele Menschen ein heikles Thema. Gerade deshalb kursieren viele falsche Vorstellungen über das Krankheitsbild. Verstopfung zählt zu den häufigsten Beschwerden im Magen-Darm-Bereich. Der Gastroenterologe Grießhammer berichtet: „In Deutschland ist etwa jeder Zehnte von einer chronischen Obstipation betroffen. Etwa zwei Drittel davon sind Frauen.“ Experten unterscheiden zwischen vorübergehender und chronischer Obstipation. Die gelegentliche Verstopfung betrifft nahezu jeden, vor allem tritt sie bei Urlaubsreisen auf. Bei der chronischen Verstopfung müsse hingegen ein Arzt konsultiert werden.

Obstipation kann laut der Klinik ganz unterschiedliche Ursachen haben. Neben Medikamenten und Grunderkrankungen kann auch der individuelle Lebensstil einen – allerdings oft überschätzten – Einfluss haben. In seinem Vortrag wird der Gastroenterologe besonders darauf eingehen, wie man die Darmtätigkeit anregen kann und welche Akutmaßnahmen die Betroffenen selbst ergreifen können. Bei anhaltenden Beschwerden steht für Grießhammer an erster Stelle eine eingehende Anamnese mit körperlicher Untersuchung. Erst danach entscheidet er, welche diagnostischen Mittel zum Einsatz kommen. Meist genügt eine probatorische medikamentöse Therapie, wobei Grießhammer ausführlich auf die verschiedenen Therapien eingehen wird. Im Anschluss an den Vortrag steht der erfahrene Oberarzt für Fragen zur Verfügung.

Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei und eine vorherige Anmeldung nicht notwendig.