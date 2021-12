Volksbank wächst in schwieriger Zeit

Die Volksbank Altshausen hat ihre Generalversammlung aufgrund der Pandemie zum zweiten Mal in einem schriftlichen Verfahren abgehalten. Für die Abstimmungen zum Geschäftsjahr 2020 wurden 1066 gültige Stimmen abgegeben. „Das war sehr erfreulich, da deutlich mehr Mitglieder von der Stimmabgabe Gebrauch gemacht haben als bei einer Präsenzveranstaltung“, sagte Bankvorstand Gerhard Weisser laut einer Pressemitteilung. Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat wurde Peter Boos für weitere drei Jahre gewählt. Neu im Gremium hinzugekommen ist Renate Kaplan.

Insgesamt habe die Bank in einem für alle herausfordernden Jahr 2020 ein überdurchschnittliches Wachstum, sowohl im Kreditgeschäft als auch im Einlagengeschäft, erzielt und damit ihren Marktanteil in der Region weiter ausgebaut. Die Bilanzsumme ist im Geschäftsjahr mit 12,8 Prozent auf 576 Millionen Euro angewachsen.

„Mit ganzer Kraft standen wir an der Seite unserer gewerblichen Kunden. Mit einem Förderkreditvolumen, zur Bekämpfung betriebsindividueller Auswirkungen der Pandemie, in Höhe von 24 Millionen Euro unterstützten wir unsere Firmenkunden als verlässlicher Partner wo immer notwendig und möglich. Der Großteil des Zusagevolumens erfolgte von April bis August, mittlerweile ist die Nachfrage deutlich zurückgegangen. Ein historischer Wirtschaftseinbruch in diesem Ausmaß und Stillstand einzelner Branchen ist, auch für uns, eine noch nie da gewesene Herausforderung“, sagte Bankvorstand Franz Schmid.

Insgesamt konnte das Kreditgeschäft um 7,9 Prozent auf 314 Millionen Euro gesteigert werden. Neben dem Kreditgeschäft mit Firmenkunden hat auch das Baufinanzierungsgeschäft im Privatkundenbereich maßgebend zu dieser Steigerung beigetragen. Im Einlagengeschäft wurde ein originäres Wachstum von 11,2 Prozent verzeichnet, welches hauptsächlich aus dem letzten Quartal resultierte. Das originäre Kundeneinlagevolumen lag somit zum Jahresende bei 367 Millionen Euro.

„Das erneute überdurchschnittliche Wachstum sowie unser Bekenntnis zu regionalen Kunden und zu unserer Heimat bestätigt uns in unserem genossenschaftlichen Geschäftsmodell. Diese Heimatverbundenheit zeigen wir unter anderem durch die Weiterleitung der uns anvertrauten Einlagen in Unternehmensfinanzierungen, in Wohnbaufinanzierungen, in kommunale Projekte und in Eigenanlagen“, so Gerhard Weisser.

Dass die Region wirtschaftlich trotz Pandemie solide ist, mache sich auf beiden Seiten der Bilanz der Volksbank Altshausen und bei den Vermittlungen an den genossenschaftlichen Finanzverbund bemerkbar. So legte das gesamte Kundenvolumen (Kredite, Einlagen und Verbundgeschäft) um 10,7 Prozent auf eine Milliarde Euro zu. Besonders erfreulich zeigten sich die Vorstände darüber, dass ein Großteil des Neugeschäftes über die Empfehlung bestehender Kunden kommt. „Zufriedene Kunden sind die beste Referenz, die wir bekommen können“, so Schmid. Die weiter anhaltende Regulierungswut, ein sich verschärfender Negativzins und coronabedingte Kontaktbeschränkungen hätten nicht nur in der Branche, sondern auch bei der Volksbank Altshausen Spuren hinterlassen. Es ist das erste Mal, dass die ungünstigen Rahmenbedingungen nicht mehr vollständig im Ergebnis ausgeglichen werden konnten. So habe das regulatorische Dividendenverbot für Banken zum Ausfall von Dividendenausschüttungen bei den Verbundgesellschaften geführt, wodurch der Zinsüberschuss gegenüber dem Vorjahr erstmalig in absoluter Höhe nicht mehr gehalten werden konnte.

Maßgeblich unter den Kontaktbeschränkungen habe das beratungsintensive Geschäft in der betrieblichen Altersvorsoge gelitten und konnte auch durch ein gutes Wertpapier- und Vermögensverwaltungsgeschäft nicht ausgeglichen werden. „Insgesamt liegt das Betriebsergebnis im Geschäftsjahr 2020 auf einem zufriedenstellenden Niveau“, heißt es in der Mitteilung.

„Vor diesem Hintergrund sind wir mit der Ertragslage zufrieden, denn die Ertragskraft bildet bei uns Genossenschaftsbanken die Basis für das zukünftige Geschäft“, sagte Gerhard Weisser. Das bilanzielle Eigenkapital konnte nochmals um 6,1 Millionen Euro gesteigert werden und liegt über den Anforderungen an Basel III. „Wir VR-Banken garantieren, in Verbindung mit dem genossenschaftlichen Institutsschutz, aktuell einen der höchsten Sicherheitsstandards im europäischen Bankensystem. Wir bieten damit den sicheren Hafen für Geldanlagen“, so Weisser.

Auch das Geschäftsgebiet profitiert von der positiven Entwicklung und dem Wachstum der Volksbank Altshausen. An die Mitglieder wird ein Mitgliederbonus und eine Dividende von insgesamt 241 893,00 Euro ausgeschüttet. Mit 66 257,50 Euro an Spenden- und Sponsoringbeträgen wurden die Vereine und Institutionen in der Region unterstützt. Hiervon stammen 13 000,00 Euro aus der Volksbank Altshausen Stiftung.

Dass die Bank optimistisch in die Zukunft blickt, zeige der Neubau der Hauptstelle in Altshausen. „Bisher waren wir gut im Zeitplan, jetzt wirken sich aber auch bei uns die Lieferkettenprobleme aus, was den Plan nach hinten schiebt“, so Weisser.