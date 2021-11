Volksbank Ulm-Biberach übergibt VRmobil an DRK-Kreisverband Ravensburg

Das Deutschen Roten Kreuz in Ravensburg erhält von der Volksbank Ulm-Biberach im Rahmen der Aktion „VRmobil“ einen neuen VW Caddy. Die Genossenschaftsbank stellt dem DRK für die nächsten drei Jahre einen VW Caddy auf Leasingbasis zur Verfügung und übernimmt über den gesamten Zeitraum die Leasingraten in Höhe von rund 17 000 Euro, heißt es in der Mitteilung. „Wir freuen uns sehr über diese Spende und sind dankbar für die großartige Aktion. Durch die dazu gewonnene Mobilität können wir noch flexibler Hilfe leisten und vor Ort unterstützen“, wirdGerhard Krayss, Kreisgeschäftsführer beim DRK Kreisverband Ravensburg, zitiert. Übergeben wurde das Fahrzeug durch die Regionaldirektoren der Volksbank in Ravensburg Berthold Hirschmann (Privatkunden) und Norbert Eisele (Unternehmenskunden). Ermöglicht worden diese Spende durch die Teilnahme der Volksbank-Kunden am VR-GewinnSparen. Foto: Volksbank Ulm-Biberach