Volksbank-Radfahraktion für den guten Zweck

Tettnang (sz) - Bei der ersten Mitarbeitenden-Radfahraktion für einen guten Zweck haben die Angstellten der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang insgesamt 50 000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Dies teilt die Bank in einem Presseschreiben mit. Pro 10 000 Kilometer spendet die Volksbank 500 Euro. Das sportliche Resultat nach fünf Monaten kann sich sehen lassen: Erradelt wurden Spenden in Höhe von 850 Euro für die Kinderstiftung Bodensee und in Höhe von 1650 Euro für den Radsportverein Seerose Friedrichshafen, der damit ein Wettkampfrad für die jugendlichen Mitglieder anschaffen kann.Zum Abschluss der Radfahr-Challenge erfolgte eine gemeinsame Radtour des RSV Seerose mit den Volksbankmitarbeitenden. Foto: Volksbank