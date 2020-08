Volksbank Friedrichshafen-Tettnang sucht den besten Fifa-Zocker

Die Volks- und Raiffeisenbanken haben sich in der Corona-Zeit etwas Besonderes einfallen lassen: Der Verband veranstaltet einen eSports-Cup 2020, bei dem das Fußballspiel FIFA 20 gespielt wird. Das Ganze findet natürlich digital statt. Zu gewinnen gibt es 600 Euro.

Das Qualifikationsturnier der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang für den Endentscheid auf Landesebene findet am Mittwoch, 12. August, statt. Mitmachen dürfen alle im Alter ab 16 Jahren, die im Geschäftsgebiet der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang wohnhaft sind, heißt es in der Pressemitteilung.v„In Zeiten eines eingeschränkten Betriebs im Fußball, in Zeiten, in denen eigentlich die VR-Talentiade bei unseren Vereinen veranstaltet werden würde, muss man neue Wege gehen“, sagt Vorstandsvorsitzender der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang Jürgen Strohmaier.

Voraussetzungen sind eine Playstation 4, das Spiel FIFA 20. Maximal 128 Spieler können teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Besten des Qualifikationsturniers spielen dann im September den Baden-Württemberg-Cup der Volks- und Raiffeisenbanken aus, heißt es weiter in der Meldung. Check-In ist am Mittwoch, 12. August zwischen 18 und 18.45 Uhr, der Modus ist eins gegen eins. Der Erstplatzierte bekommt 300 Euro, Platz zwei erhält 200 Euro und der Dritte 100 Euro.