Es ist kurz vor 16 Uhr am Mittwochnachmittag, da schlendern sieben Milchkühe in der Nachmittagssonne auf den mobilen Melkstand vor dem neuen Milchviehstall des Landwirtschaftlichen Zentrums in Aulendorf (LAZBW) – beinahe, als hätten sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht, beinahe, als hätte es die Brandnacht nie gegeben, in der auch der eigentliche, vertraute Melkstand zerstört wurde. Es ist die Suche nach einem Stück Normalität inmitten dieser Szenerie der Unfassbarkeit, die dieser Tage die Stimmung auf dem Hof zu bestimmen scheint.