Volker Mayer-Lay fürchtet steigende Arbeitslosenzahlen

Friedrichshafen (sz) - Die Zahl der Arbeitslosen lag deutschlandweit in diesem Oktober über der von vor einem Jahr. Volker Mayer-Lay, der direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Bodensee, sieht diese Entwicklung mit Sorge. Wie Mayer-Lay in einem Presseschreiben mitteilt, erkundigte er sich diesbezüglich bei der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. Im Treffen mit Mathias Auch, der neuen regionalen Spitze der Agentur, konnte jedoch eine erfreulich-positive Tendenz für den Bodenseeraum konstatiert werden. Im Oktober ging die Arbeitslosenzahl in der Region demnach auch aufgrund saisonaler Effekte gegenüber dem Vormonat leicht zurück. „Noch ist der Arbeitsmarkt in der Region Bodensee-Oberschwaben stabil“, so Auch. Der Ukraine-Krieg, der Fachkräftemangel, Bewerbungsengpässe, aber auch der demografische Wandel sorgen allerdings insgesamt für Unsicherheiten. Insbesondere in der Bodenseeregion, in der Tourismus, Landwirtschaft und Hightech Hand in Hand gehen, sei der Arbeitsmarkt sehr volatil.

Mayer-Lay sieht dennoch weiterhin sorgenvoll auf die Entwicklungen am Arbeitsmarkt. „Ideologische Projekte der Politik wie das Bürgergeld der Ampel könnten zu einer Erhöhung der Arbeitslosenzahl führen.“ Bereits heute gebe es ausreichend Szenarien, in denen es sich kaum mehr lohne, arbeiten zu gehen. „Die Ampel setzt hier klar die falschen Anreize und handelt damit gleichzeitig unsolidarisch gegenüber denen, die hier im Land tagtäglich anpacken und den Sozialstaat somit erst ermöglichen. Daher sieht die Union das Bürgergeld kritisch, wobei die Erhöhung der Regelsätze richtig ist“, fasst Mayer-Lay zusammen.