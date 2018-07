Volker Kauder geht es „um die Sache“

– Volker Kauder (60) gehört seit 1990 dem Deutschen Bundestag an und ist einer breiten Wählerschicht bekannt. Aber wie arbeitet der Mann, der als CDU/CSU-Fraktionschef zum vielleicht wichtigsten deutschen Politiker aufgestiegen ist, eigentlich in Berlin? Wir haben ihn in der Hauptstadt begleitet.

Volker Kauder hat schon einen langen Tag hinter sich. Er ist, wie immer, um 6.15 Uhr aufgestanden, ist dann von seiner Wohnung unweit des Brandenburger Tors hinübergelaufen ins Büro beim Reichstag, wo der Arbeitstag seinen Lauf nimmt: 7.30 Uhr „Morgenlage“ mit den Spitzen der CDU/CSU-Fraktion; 8.15 Beratung mit der Bundeskanzlerin und den Ministern der Union; anschließend Büroarbeit, Gespräche, Telefonate; 12.30 Uhr Spitzengespräch in einem Hotel am Bahnhof Friedrichsstraße mit dem Verband, in dem sich die bekanntesten deutschen Marken zusammengeschlossen haben; danach Büroarbeit, Interview; 16 Uhr Aktuelle Stunde im Bundestag zum Fall Erika Steinbach; 18 Uhr Rede vor der kommunalpolitischen Vereinigung im Konrad-Adenauer-Haus; 19 Uhr Grußwort beim Parlamentarischen Abend des Deutschen Bauernverbandes. Den Verlockungen des Buffets widersteht Kauder, er muss noch zum „Saisonauftakt“ im Hauptstadtbüro des Deutschen Fußballbundes.

Volker Kauder, das wird in diesen Tagen immer wieder klar, erledigt seine Aufgabe mit Hingabe, aber auch geräuschlos und effizient. Ist er wirklich der mächtigste Politiker Deutschlands?. „Manche sagen das“, entgegnet er. „Das ist auch der Grund, warum ich kein Ministeramt wollte, hier habe ich einen viel größeren Einflussbereich.“ Aber er spielt seine Macht nicht aus. „Es geht um die Sache“, sagt er, „ich bin da völlig uneitel.“. Dem Mann, der sich selbst Parteitiger nennt, geht es allerdings auch darum, die Macht der Bundeskanzlerin abzusichern. Und er weiß nur zu genau, dass sie das auch von ihm erwartet.

