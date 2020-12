Vogelgrippe-Verdacht auch in Tuttlingen: Landratsämter verhängen Stallpflicht

Bei einem Wildvogel im Schwarzwald-Baar-Kreis ist die tödliche Vogelgrippe nachgewiesen worden. Ein schwer erkrankter Mäusebussard sei bei einem Weiher bei Donaueschingen gefunden worden, teilte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Stuttgart am Freitag mit. Auch in Tuttlingen soll ein Tier infiziert sein. In diesem Fall steht eine offizielle Bestätigung durch das Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit (FLI) aber noch aus.

Um eine Ausbreitung der Geflügelpest zu verhindern, haben die Landratsämter in Villingen-Schwenningen und Tuttingen auf strenge Regeln geeinigt:

Ab sofort gilt eine Stallpflicht für alle Arten der Geflügelhaltung - egal ob gewerbsmäßige oder Hobby-Haltung. Dadurch sollen Kontakte mit Wildvögeln verhindert werden. Sofern kein Stall vorhanden, müssen Tiere zumindest umzäunt werden. Gitter oder Netze reichen aber nur für die Seiten aus. Die Überdachung muss dagegen komplett dicht sein.

An den Ställen gilt eine strikte Zugangsbeschränkung: Am Eingang müssen Schuhe desinfiziert werden. Wer eine Geflügelhaltung betritt, darf das nur mit Schutzkleidung. Unmittelbar vor und nach dem Stallgang müssen die Hände gewaschen werden.

Wer einen kranken oder verendeten Wildvogel findet, darf diesen nicht anfassen oder von der Fundstelle wegbringen, sondern er muss ihn den zuständigen Veterinärbehörden bei den Landratsämtern oder Bürgermeisterämtern der Stadtkreise melden.

Sperrbezirke gegen Ausbreitung

Es ist üblich, dass nach einem Ausbruch die sogenannte Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest in Kraft tritt. Mit ihr legen die Behörden rund um den Fundort infizierter Wildvögel oder eines verseuchten Geflügelbetriebs Sicherheitszonen fest.

So wird unter anderem in einem Radius von mindestens drei Kilometern ein Sperrbezirk errichtet, in dem Stallpflicht herrscht und Hauptzufahrtswege mit Warnschildern versehen werden. Die Behörden können Tiere im Sperrbezirk untersuchen und sogar töten lassen.

Die Vogelgrippe in der Region

Rechtzeitige Reaktion

Das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium schätzt das Risiko als hoch ein, dass sich die Geflügelpest unter Wildvögeln weiter verbreiten wird. Die Geflügelpest wird nach Angaben des Ministeriums bereits seit einigen Wochen vermehrt in Europa und auch Deutschland nachgewiesen. Betroffen sind vor allem Wildvögel und vereinzelt Geflügel an der Nord- und Ostseeküste.

Die Geflügelpest ist eine in der Tiermedizin seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannte Infektionskrankheit, die bevorzugt Hühnervögel und Puten, aber auch Wassergeflügel wie Enten und Gänse befällt. Diese „Vogelgrippe“, wie sie auch bezeichnet wird, ist eine Tierseuche, die bei Einschleppung in Nutzgeflügelbestände hohe Verluste verursachen kann und deshalb frühzeitig bekämpft werden muss.