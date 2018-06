Vitali Klitschko für Besuch der Ukraine statt Boykott

München (dpa) - Boxweltmeister Vitali Klitschko hat sich vehement gegen einen Boykott von Spielen der Fußball-EM in seinem Heimatland Ukraine ausgesprochen. Im „Focus“ forderte der Sportler westliche Politiker auf, stattdessen als Zuschauer in die Stadien zu kommen. Ihr Missfallen an der Verletzung der Menschenrechte könnten sie dann an Ort und Stelle äußern, sagte der 40 Jahre alte Oppositionspolitiker. So werde die Weltöffentlichkeit auf die Missstände in dem Land aufmerksam.